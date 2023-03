Επικό fail σε ζωντανή σύνδεση – Έκλαιγε από τα γέλια η παρουσιάστρια

Άφθονο γέλιο προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, από ένα επικό fail σε ζωντανή σύνδεση σε κανάλι της Αυστραλίας.

Σε αυτό φαίνεται η παρουσιάστρια Alice Monfries από το 9News να προσπαθεί μάταια να συγκρατήσει τα γέλια της όταν ο συνεντευξιαζόμενος Mark Borlace -εκπρόσωπος της λέσχης Royal Automobile Association – δεν καταφέρνει με τίποτα να βάλει το σωστό φόντο στο Zoom.

Τελικά εμφανίστηκε να μιλά μπροστά από τη φωτογραφία ενός κοριτσιού που έπλενε ένα αυτοκίνητο και ενός δύτη που κολυμπούσε παρέα με μια θαλάσσια χελώνα. Κάποια στιγμή, ενεργοποίησε ένα φίλτρο που «τοποθέτησε» στο κεφάλι του ένα καπέλο από… πίτσα.

Αυτό ήταν η χαριστική βολή για την παρουσιάστρια η οποία ξέσπασε σε γέλια μέχρι… δακρύων.

«Θα αποσυνδεθώ και θα ξαναμπώ σε λίγο» ανέφερε ο κ. Borlace αποχωρώντας από τη σύνδεση.

«Ωραία, τέλεια», απαντά η Monfries πασχίζοντας να ανακτήσει την αυτοκυριαρχία της.

The virtual world can be a difficult place to navigate, as this #9News guest found out today while struggling for several minutes to get the right Zoom background. @RAAofSA pic.twitter.com/sgWtp8Zv3o

— 9News Adelaide (@9NewsAdel) March 21, 2023