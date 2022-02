Επεισοδιακή συνάντηση του Λαβρόφ με τη Βρετανίδα ΥΠΕΞ – H “γκάφα” της Λις Τρας

Σε μια προσπάθεια να εξομαλυνθεί η ουκρανική κρίση ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε με τη Βρετανίδα ομόλογό του. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή κατέληξε επεισοδιακά καταδεικνύοντας ταυτόχρονα το χάσμα μεταξύ των δύο χωρών σε ό,τι αφορά την ουκρανική κρίση. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο υπουργοί, ο Λαβρόφ είπε ότι στη συνάντησή του με τη Λιζ Τρας αισθανόταν σαν να βρισκόταν σε συζήτηση κωφαλάλων.

«Λένε ότι η Ρωσία περιμένει να παγώσει το έδαφος, σαν πέτρα, ώστε τα άρματά της να περάσουν εύκολα στο ουκρανικό έδαφος. Νομίζω ότι έτσι ήταν το έδαφος σήμερα με τους Βρετανούς συναδέλφους μας» είπε χαρακτηριστικά.

Η Τρας, από την πλευρά της, αμφισβήτησε ευθέως τη διαβεβαίωση του Λαβρόφ ότι η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν με τη συγκέντρωση στρατιωτών και όπλων κοντά στα ουκρανικά σύνορα. «Δεν βλέπω άλλον λόγο για τον οποίο να σταθμεύουν 100.000 στρατιώτες στα σύνορα, εκτός από το να απειλούν την Ουκρανία. Και αν Ρωσία μιλάει σοβαρά για διπλωματία, πρέπει να αποσύρει αυτές τις δυνάμεις και να σταματήσει τις απειλές», όπως σημείωσε.

🇷🇺Lavrov: “I cannot say that we have any points of contact here.”

🇬🇧Truss: “If Russia is serious about diplomacy, they need to move those troops.”

