Ένας νεκρός από έκρηξη σε φορτηγό στο Τελ Αβίβ – Ερευνάται αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια

Ένας άνδρας σκοτώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στο φορτηγό του ενώ οδηγούσε το βράδυ της Κυριακής στην οδό Λοντ στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο σημείο μετέβησαν τόσο αστυνομικοί όσο και το ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν έφτασαν οι διασώστες εντόπισαν έναν άνδρα γύρω στα 50 να κείτεται νεκρός δίπλα στο φλεγόμενο όχημα.

AUG 18, 2024 A truck explosion in Tel Aviv claimed a man’s life as U.S. Secretary of State Antony Blinken landed in Israel for crucial cease-fire negotiations.

Σύμφωνα με την αστυνομία η έκρηξη οφείλεται εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.

Η υπηρεσία ασφαλείας, Σιν Μπετ εξετάζει επίσης το περιστατικό, αλλά δεν συμμετέχει επισήμως στην έρευνα ακόμη, υποδεικνύοντας ότι οι ερευνητές εξέταζαν επίσης την πιθανότητα η έκρηξη να σχετίζεται με τρομοκρατία.

