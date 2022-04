Ένα μεγάλο τραγούδι με υπογραφή, “The Song of Delilah”

Όλοι γνωρίζουν την μεγάλη επιτυχία του Tom Jones “Delilah”, εμείς όμως σήμερα θα μιλήσουμε για ένα άλλο κομμάτι, που είναι παλαιότερο και που ανήκει στην κατηγορία αυτών που λέμε “signature songs”, είναι δηλαδή ένα σπουδαίο τραγούδι, ένα πρωτότυπο εφεύρημα στην ιστορία της μουσικής, άσχετα αν δεν πολυακούγεται.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόκειται για το “The Song of Delilah”, την μουσική του οποίου είχε γράψει το 1949 ο Victor Young για την ταινία της ίδιας χρονιάς, του Cecil B. DeMille “Samson and Delilah”. Στο σάουντρακ του φιλμ η βασική μελωδία υπάρχει στο “Samson’s Call”, σε μια εκτέλεση από τον δημιουργό, τον Victor Young μαζί με την Paramount Symphony Orchestra και “Delilah’s Harp and Endtitles”, όπου ακούγεται με άρπα αλλά και με την ορχήστρα.

Η ταινία “Samson and Delilah” ήταν ένα βιβλικό ρομαντικό δράμα με πρωταγωνιστές τον Victor Mature και την Hedy Lamarr. Η πρεμιέρα έγινε μετά βαΐων και κλάδων στην Νέα Υόρκη στις 21 Δεκεμβρίου 1949, ενώ το έργο έγινε αυτό που έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια κατά την δεκαετία του ’50 και ένα από τα πιο πετυχημένα όλων των εποχών. Ήταν υποψήφιο για 5 Όσκαρ και τελικά κέρδισε 2, το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας και εκείνο των Καλύτερων Κοστουμιών.

Αργότερα στο μουσικό κομμάτι του Victor Young έβαλαν στίχους οι Ray Evans και Jay Livingston.

Ένας από τους πρώτους που το κυκλοφόρησαν σε δίσκο βινυλίου 78 στροφών για γραμμόφωνο το 1951, ήταν ο αξεπέραστος.

Το 1954 ενδιαφέρουσα ήταν η εκτέλεση του Mitch Miller με τα πνευστά και την χορωδία του.

Για τους φίλους της jazz ξεχωρίζει η εκτέλεση του Kenny Burrell στην Blue Note του 1956.

Στα γαλλικά με τίτλο “Pars” το ερμήνευσε η υπέροχη Dalida το 1969.

To 2017 το ηχογράφησε και η Luz Casal στα γαλλικά.

Τέλος, μιά πιό σύγχρονη εκτέλεση, του 2018 και μάλιστα πολύ ενδιαφέρουσα είναι αυτή του jazz σαξοφωνίστα από το Detroit του Michigan, του James Carter.

