Ένα γαλλικό μπουλντόγκ από την Καλιφόρνια είναι ο «πιο άσχημος σκύλος στον πλανήτη»

Ο τίτλος του «πιο άσχημου σκύλου στον πλανήτη» για το 2025 πήγε σε ένα γαλλικό μπουλντόγκ με το όνομα «Πετούνια».

Στην Καλιφόρνια πραγματοποιούνται κάθε χρόνο καλλιστεία για τον πιο άσχημο σκύλο στον κόσμο. Στόχος των καλλιστείων είναι να δείξουν ότι όλα τα σκυλιά, ακόμη και όσα έχουν σωματικά προβλήματα, δυσμορφίες ή αναπηρίες, είναι αξιαγάπητα.

Φέτος η 2χρονη «Πετούνια» στέφθηκε ο πιο άσχημος σκύλος στον κόσμο αν όλα τα αμερικανικά ΜΜΕ σχολιάζουν ότι μάλλον είναι ένας από τους πιο γλυκούς σκύλους στον κόσμο.

Το γαλλικό μπουλντόγκ δεν έχει καθόλου τρίχωμα. Όπως είπε η ιδιοκτήτρια της καθημερινά πρέπει να τοποθετεί στο δέρμα του σκύλου λάδι καρύδας και αντιηλιακό προκειμένου να μπορεί να βγαίνει βόλτα.

Η «Πετούνια» και η ιδιοκτήτρια της μαζί με τον τίτλο κέρδισαν το βραβείο των 5.000 δολαρίων και ένα ταξίδι στην Νέα Υόρκη προκειμένου ο σκύλος να εμφανιστεί σε εκπομπή του δικτύου NBC.

Επιπλέον οι εικόνες της «Πετούνια» θα τυπωθούν και σε αναμνηστικά μπλουζάκια, κούπες αλλά και παιχνίδια για σκύλους.