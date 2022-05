Εμανουέλ Μακρόν: Ανέλαβε και επισήμως καθήκοντα – Η τελετή ορκωμοσίας

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε και επισήμως, σήμερα, καθήκοντα προέδρου της Γαλλίας, για ακόμα πέντε χρόνια, σε μία τελετή η οποία ακολούθησε πιστά το πρωτόκολλο, οι ρίζες του οποίου βρίσκονται στις περιόδους της μοναρχίας, αλλά και με νεωτερισμούς.

Στην τελετή παραβρέθηκαν περίπου 500 καλεσμένοι, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό, αλλά επελέγησαν προσωπικά από τον πρόεδρο.

Ο επανεκλεγείς Εμανουέλ Μακρόν άκουσε τον πρόεδρο του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας να τον ανακηρύσσει νικητή των εκλογών, παρέλαβε εκ νέου το Περιδέραιο της Λεγεώνας της Τιμής που παραδοσιακά έχουν οι πρόεδροι της Δημοκρατίας και υπό τους ήχους 21 κανονιοβολισμών αλλά και του εθνικού ύμνου της Γαλλίας επιθεώρησε τα στρατιωτικά αγήματα και απέδωσε τις δέουσες τιμές προς τη Σημαία.

Στη σύντομη ομιλία του, που σε μεγάλο βαθμό ήταν ένας ύμνος στην «αιώνια Γαλλία», αναφέρθηκε και στη διεθνή επικαιρότητα κάνοντας λόγο για την ανάγκη επίτευξης μιας «ευρωπαϊκής ειρήνης» στο Ουκρανικό.

Ως προς τα εσωτερικά ζητήματα της Γαλλίας, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, απέφυγε συγκεκριμένες αναφορές, αλλά αναφέρθηκε σε «ιδεολογικές σειρήνες από τις οποίες νομίζαμε πως είχαμε απαλλαγεί», καθώς και σε πολιτικά «φθαρμένες χορογραφίες».

Ένας άλλος «νεωτερισμός» της σημερινής τελετής ήταν ότι δεν παρουσιάστηκε ο νέος πρωθυπουργός και οι νέοι υπουργοί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν δείχνει να επείγεται για ανασχηματισμό της υπάρχουσας κυβέρνησης Καστέξ, ενώ πληροφορίες των γαλλικών ΜΜΕ αναφέρουν πως θα ήθελε γυναίκα πρωθυπουργό στην κυβέρνηση που θα ορίσει εντός των προσεχών ημερών, η οποία θα έχει ως προτεραιότητα τα οικολογικά ζητήματα.

#LIVE 🔴: The 21-canon salute is followed by the French National Anthem called the “La Marseillaise” played on the Elysée Palace grounds as the newly re-inaugurated President Macron and his guests listen on ⤵️ pic.twitter.com/r00PScOMxZ

— FRANCE 24 English (@France24_en) May 7, 2022