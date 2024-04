Ελβετία: Αγωνία για παραθεριστές που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στο Τσέρματ

Αρκετοί άνθρωποι παρασύρθηκαν σήμερα από μια χιονοστιβάδα στο Τσέρματ, έναν από τους πλέον δημοφιλείς σταθμούς σκι στην Ελβετία, έγινε γνωστό από την αστυνομία του καντονιού του Βαλέ, με ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Λίγο μετά τις 14.00, σήμερα 1/4/2024, μια χιονοστιβάδα σημειώθηκε στον τομέα εκτός πίστας στο Ρίφελμπεργκ (Τσερμάτ). Παρασύρθηκαν αρκετοί άνθρωποι. Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα ακολουθήσουν πληροφορίες», έγραψε η αστυνομία.

Καμία άλλη πληροφορία δεν είναι προς το παρόν γνωστή.Σφοδρές χιονοπτώσεις και πολύ ισχυροί άνεμοι οδήγησαν τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο χιονοστιβάδων σε περιοχές των Άλπεων, στο νότιο τμήμα της Ελβετίας.

Σήμερα, ο κίνδυνος ήταν μεγάλος σε ορισμένα τμήματα των καντονιών Γκριζόν και Βαλέ. «Προβλέπονται μεγάλες χιονοστιβάδες, σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ μεγάλες» ανέφερε σήμερα το Ινστιτούτο για την Έρευνα του Χιονιού και των Χιονοστιβάδων.

Αυτόν τον χειμώνα, 14 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους σε χιονοστιβάδες στην Ελβετία, ένας αριθμός ελαφρά μικρότερος από τον μέσο όρο τα τελευταία χρόνια που ανέρχεται σε 17 θανάτους στα τέλη Μαρτίου.

Major avalanche in Zermatt now – several people feared to be trapped- let’s hope there are no victims #Zermatt #Riffelberg video by @Alpenweerman #Lawine #Lawinenniedergang pic.twitter.com/YTf8bAQr2p

— Pascal Meier,MD (@DrPascalMeier) April 1, 2024