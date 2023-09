Έλον Μασκ: Αποκαλεί την τρανς κόρη του «κομμουνίστρια» – «Της έκαναν πλύση εγκεφάλου, πιστεύει ότι όλοι οι πλούσιοι είναι κακοί»

Ο Έλον Μασκ όπως όλα δείχνουν δεν έχει καλές σχέσεις με όλα τα παιδιά του. Σύμφωνα με τη New York Post ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι η «κομμουνίστρια» διεμφυλική κόρη του δεν έχει πλέον καλές σχέσεις μαζί του, επειδή της έκαναν πλύση εγκεφάλου στο σχολείο της Καλιφόρνια που την έστειλε ώστε να «νομίζει ότι οποιοσδήποτε πλούσιος είναι κακός».

Ο ιδιοκτήτης του X, πρώην Twitter, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πρόσφατη ρήξη στην οποία ήρθε με την 19χρονη κόρη του Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, ενώ αντίθετα κατηγορεί το Crossroads School for Arts & Sciences στη Σάντα Μόνικα ότι τη “μόλυνε” με την woke κουλτούρα.

Μία από τις αιτίες που ο Μασκ αγόρασε το Twitter ήταν και το γεγονός πως η κόρη του άλλαξε φύλο και όνομα. Η Βιβιέν Τζένα Γουίλσον, ήταν μία από τους έξι γιους που είχε αποκτήσει ο δισεκατομμυριούχος με την συγγραφέα Τζαστίν Μασκ και μέχρι και πριν από ένα χρόνο ονομαζόταν Ξαβιέ Μασκ. Με βάση ένα απόσπασμα της επερχόμενης βιογραφίας του επιχειρηματία, «Elon Musk», που δημοσιεύτηκε στην Wall Street Journal την Πέμπτη, ένας από τους λόγους που ο Μασκ αγόρασε το Twitter, ήταν και για να καταπολεμήσει την woke κουλτούρα, που θεωρεί υπεύθυνη για τα όσα έγιναν με την κόρη του.

Elon Musk blames elite LA school for brainwashing ‘communist’ trans daughter into hating him for being rich https://t.co/kesWL2xHE5 pic.twitter.com/8AYxfdzQpV

— New York Post (@nypost) August 31, 2023