Ελ Σαλβαδόρ: Ειδικές δυνάμεις στην Αϊτή για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοούμενων στρατιωτικών

Η ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων στην Αϊτή από το Ελ Σαλβαδόρ αποφασίστηκε μετά την εξαφάνιση τεσσάρων Σαλβαδοριανών στρατιωτικών της υποστηριζόμενης από τον ΟΗΕ Δύναμης Καταστολής Συμμοριών, έπειτα από ενέδρα σε οχηματοπομπή κοντά στην Πορτ-ο-Πρενς. Περίπου 200 στρατιωτικοί έφθασαν για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις έρευνας στην περιοχή Πλεν ντι Κουλ ντε Σακ, ενώ ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε διέταξε στρατιωτική επιχείρηση και προειδοποίησε με σκληρά αντίποινα όσους κρατούν τους αγνοούμενους άνδρες.

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Διεθνή Νέα

Ελ Σαλβαδόρ
Πηγή φωτογραφίας: AP/Odelyn Joseph
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων στην Αϊτή από το Ελ Σαλβαδόρ αποφασίστηκε μετά την εξαφάνιση τεσσάρων Σαλβαδοριανών στρατιωτικών, οι οποίοι συμμετέχουν στη διεθνή Δύναμη Καταστολής Συμμοριών.
  • Οι τέσσερις στρατιωτικοί αγνοούνται μετά από ενέδρα μελών συμμορίας με εκρηκτικά και εκατοντάδες πυροβολισμούς κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, με περίπου 200 στρατιώτες να φθάνουν για να ενισχύσουν τις έρευνες εντοπισμού.
  • Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ανακοίνωσε στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωσή τους, προειδοποιώντας με σκληρά αντίποινα όσους τους κρατούν εάν δεν επιστρέψουν ζωντανοί.

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Η ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων στην Αϊτή από το Ελ Σαλβαδόρ αποφασίστηκε μετά την εξαφάνιση τεσσάρων Σαλβαδοριανών στρατιωτικών, οι οποίοι συμμετέχουν στη διεθνή Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), αποστολή που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Οι τέσσερις στρατιωτικοί αγνοούνται μετά από ενέδρα μελών συμμορίας σε οχηματοπομπή κοντά στην πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς, με τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό τους να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή, ενώ οι στρατιωτικοί επέστρεφαν στη βάση τους από αγορά έξω από την πρωτεύουσα. Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον μηχανισμό ασφαλείας, περίπου 200 στρατιωτικοί από το Ελ Σαλβαδόρ έφθασαν στην Πορτ-ο-Πρενς την Πέμπτη και την Παρασκευή, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις έρευνας στην περιοχή Πλεν ντι Κουλ ντε Σακ, όπου οι τέσσερις άνδρες θεάθηκαν για τελευταία φορά.

Ενέδρα με εκατοντάδες σφαίρες και εκρηκτικά

Η ΔΚΣ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι απόσπασμα των ενόπλων δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ έφθασε στην Αϊτή την Πέμπτη, με αποστολή να υποστηρίξει τις έρευνες για τους αγνοούμενους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε στενό συντονισμό με την εθνική αστυνομία της Αϊτής και τους υπόλοιπους επιχειρησιακούς εταίρους.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, ο οποίος μίλησε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ένοπλοι επιτέθηκαν σε τεθωρακισμένο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι στρατιωτικοί, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά και εξαπολύοντας εκατοντάδες πυροβολισμούς.

«Δόξα τω Θεώ, πιστεύουμε ότι οι τέσσερις άνδρες επέζησαν, αλλά συνεχίζουν να αγνοούνται», δήλωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

Το τελεσίγραφο Μπουκέλε στις συμμορίες

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση των αγνοούμενων, τους οποίους περιέγραψε ως τεχνικούς της αεροπορίας με αποστολή την πραγματοποίηση ιατρικών διακομιδών και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Σε μήνυμά του μέσω X την Πέμπτη, ο Μπουκέλε προειδοποίησε με σκληρά αντίποινα όσους κρατούν τους τέσσερις στρατιωτικούς, απειλώντας ότι η επίθεση θα έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες εάν οι άνδρες δεν επιστρέψουν ζωντανοί.

Επικαλούμενος την εκστρατεία κατά των συμμοριών στο Ελ Σαλβαδόρ, υποστήριξε ότι η χώρα του μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και τις ένοπλες οργανώσεις της Αϊτής.

Ο Μπουκέλε έχει συνδέσει την πολιτική του με τον σκληρό πόλεμο κατά των συμμοριών, στο πλαίσιο του οποίου περίπου 93.000 άνθρωποι έχουν φυλακιστεί από την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Η Αϊτή εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, ενώ η δράση των ένοπλων συμμοριών έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με δολοφονίες, απαγωγές, βιασμούς και εξαναγκαστική στρατολόγηση ανηλίκων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, τουλάχιστον 5.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στη χώρα από την αρχή του έτους.

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