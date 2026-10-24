Ελ Σαλβαδόρ: Ειδικές δυνάμεις στην Αϊτή για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοούμενων στρατιωτικών

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Η ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων στην Αϊτή από το Ελ Σαλβαδόρ αποφασίστηκε μετά την εξαφάνιση τεσσάρων Σαλβαδοριανών στρατιωτικών, οι οποίοι συμμετέχουν στη διεθνή Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), αποστολή που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Οι τέσσερις στρατιωτικοί αγνοούνται μετά από ενέδρα μελών συμμορίας σε οχηματοπομπή κοντά στην πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς, με τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό τους να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή, ενώ οι στρατιωτικοί επέστρεφαν στη βάση τους από αγορά έξω από την πρωτεύουσα. Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον μηχανισμό ασφαλείας, περίπου 200 στρατιωτικοί από το Ελ Σαλβαδόρ έφθασαν στην Πορτ-ο-Πρενς την Πέμπτη και την Παρασκευή, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις έρευνας στην περιοχή Πλεν ντι Κουλ ντε Σακ, όπου οι τέσσερις άνδρες θεάθηκαν για τελευταία φορά.

Ενέδρα με εκατοντάδες σφαίρες και εκρηκτικά

Η ΔΚΣ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι απόσπασμα των ενόπλων δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ έφθασε στην Αϊτή την Πέμπτη, με αποστολή να υποστηρίξει τις έρευνες για τους αγνοούμενους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε στενό συντονισμό με την εθνική αστυνομία της Αϊτής και τους υπόλοιπους επιχειρησιακούς εταίρους.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, ο οποίος μίλησε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ένοπλοι επιτέθηκαν σε τεθωρακισμένο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι στρατιωτικοί, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά και εξαπολύοντας εκατοντάδες πυροβολισμούς.

«Δόξα τω Θεώ, πιστεύουμε ότι οι τέσσερις άνδρες επέζησαν, αλλά συνεχίζουν να αγνοούνται», δήλωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

Το τελεσίγραφο Μπουκέλε στις συμμορίες

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση των αγνοούμενων, τους οποίους περιέγραψε ως τεχνικούς της αεροπορίας με αποστολή την πραγματοποίηση ιατρικών διακομιδών και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Σε μήνυμά του μέσω X την Πέμπτη, ο Μπουκέλε προειδοποίησε με σκληρά αντίποινα όσους κρατούν τους τέσσερις στρατιωτικούς, απειλώντας ότι η επίθεση θα έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες εάν οι άνδρες δεν επιστρέψουν ζωντανοί.

Muchos mensajes, análisis y comentarios como este, asegurando que las pandillas de Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido vencerlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a lo que nos enfrentamos, que será nuestra ruina, que vamos camino a nuestro Waterloo. Pero cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba. En fin, nunca los hemos escuchado y no vamos a empezar ahora. Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros. Deuteronomio 28:7

“Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti”. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 23, 2026

Επικαλούμενος την εκστρατεία κατά των συμμοριών στο Ελ Σαλβαδόρ, υποστήριξε ότι η χώρα του μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και τις ένοπλες οργανώσεις της Αϊτής.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti: Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè. Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan. Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal. Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan. Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou. Nou toujou gen tan pou evite sa. Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan. Desizyon an nan men nou. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

Ο Μπουκέλε έχει συνδέσει την πολιτική του με τον σκληρό πόλεμο κατά των συμμοριών, στο πλαίσιο του οποίου περίπου 93.000 άνθρωποι έχουν φυλακιστεί από την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Η Αϊτή εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, ενώ η δράση των ένοπλων συμμοριών έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με δολοφονίες, απαγωγές, βιασμούς και εξαναγκαστική στρατολόγηση ανηλίκων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, τουλάχιστον 5.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στη χώρα από την αρχή του έτους.