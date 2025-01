Έκρηξη στο Λας Βέγκας: Αυτοκτονία κι όχι τρομοκρατική ενέργεια λέει το FBI – Από μετατραυματικό στρες έπασχε ο 37χρονος δράστης

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την ισχυρή έκρηξη που έγινε την Τετάρτη (1/1) στο Λας Βέγκας έξω από το ξενοδοχείο του Ντόναλντ Τραμπ, με ένα παγιδευμένο Tesla Cybertruck.

Σύμφωνα με το FBI πρόκειται για αυτοκτονία και όχι για τρομοκρατική επίθεση, καθώς – όπως αναφέρουν οι Αρχές – βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του 37χρονου δράστη, Μάθιου Άλαν Λιβελσμπέργκερ, που ήταν στρατιώτης με καταγωγή από το Κολοράντο.

Όπως αναφέρει το FBI ο δράστης, που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν το Tesla εκραγεί, έπασχε από μετατραυματικό στρες.

Επικαλούμενος το γραφείο του ιατροδικαστή, ο σερίφης του Λας Βέγκας Κέβιν Μακχίλ είπε ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, το οποίο προκλήθηκε πριν από την έκρηξη του οχήματος, εκτιμώντας ότι πρόκειται πιθανότατα για αυτοκτονία.

The Cybertruck explosion outside Trump Hotel in Las Vegas “appears to be a tragic case of suicide involving a heavily-decorated combat veteran who was struggling with PTSD,” says Las Vegas FBI Special Agent In Charge Spencer Evans. pic.twitter.com/PpRbXu2Ci9

— CBS News (@CBSNews) January 3, 2025