Έκρηξη σε καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη: Νεκρός γνωστός στρατιωτικός μπλόγκερ

Έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον έναν νεκρό και 16 τραυματίες, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα ρωσικών πρακτορείων ειδήσεων.

Η έκρηξη, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Ria, φέρεται να προκλήθηκε από τοποθέτηση βόμβας και ο νεκρός είναι ο Ρώσος μπλόγκερ, ειδικός σε στρατιωτικά θέματα, Βλάντεν Τατάρσκι.

«Η ισχύς του εκρηκτικού μηχανισμού ήταν πάνω από 200 γραμμάρια TNT», ανέφερε μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου στο TASS.

Ο Τατάρσκι, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μαξίμ Φόμιν, είχε περισσότερους από 560.000 ακόλουθους στην εφαρμογή Telegram και ήταν ένας από τους πιο προβεβλημένους μπλόγκερ επί στρατιωτικών θεμάτων. Στο ιστολόγιό του έκανε επικριτικά σχόλια για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τατάρσκι ήταν μεταξύ των εκατοντάδων παρευρισκομένων σε μια τελετή στο Κρεμλίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο για την κήρυξη της προσάρτησης από τη Ρωσία τεσσάρων επαρχιών της Ουκρανίας, που κατέχει μερικώς η Μόσχα. Την προσάρτηση καταδίκασαν ως παράνομη οι περισσότερες χώρες στον ΟΗΕ.

Ένας ρωσικός ιστότοπος από την Αγία Πετρούπολη ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε μια καφετέρια που κάποτε ανήκε στον Γιεβγκένι Πριγκόζιν, τον ιδρυτή και επικεφαλής του μισθοφορικού στρατού Wagner, που πολεμά μαζί με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το RIA μετέδωσε ότι άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία ένδειξη για το ποιοί ευθύνονται για το συμβάν.

Αν ο Τατάρσκι ήταν στόχος μιας έκρηξης με βόμβα, τότε θα πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία ατόμου σε ρωσικό έδαφος, που σχετίζεται με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας κατηγόρησε τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας τον περασμένο Αύγουστο ότι δολοφόνησαν την Ντάρια Ντούγκινα, κόρη ενός υπερεθνικιστή, σε μια επίθεση με αυτοκίνητο με παγιδευμένα εκρηκτικά, κοντά στη Μόσχα, μια επίθεση την οποία ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «μοχθηρή». Η Ουκρανία αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.

