Εκλογές στην Τουρκία: Πανηγυρίζουν οι υποστηρικτές του Ιμάμογλου για τη νίκη – «Ερντογάν παραιτήσου» ένα από τα συνθήματα

«Αυτή δεν είναι παρά μόνο η αρχή!»: μπροστά στην έδρα του δήμου της Κωνσταντινούπολης, πολλοί συγκεντρωμένοι γιόρτασαν την Κυριακή το βράδυ την επανεκλογή του αντιπολιτευόμενου δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου.

Μπροστά στη «θάλασσα» από κόκκινες σημαίες της Τουρκίας και οπαδούς του σε αγαλλίαση, ο δήμαρχος που κατάφερε νέα ήττα στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε επί σκηνής με λευκό πουκάμισο, τη στολή μάχης του.

«Κερδίσαμε τις εκλογές!» διαβεβαίωσε νωρίτερα, χωρίς να περιμένει τα επίσημα αποτελέσματα, που πάντως άφηναν να εννοηθεί από νωρίς το βράδυ πως το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) όδευε σε πανωλεθρία.

Πολλοί νέοι είχαν ανάψει τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους και καπνογόνα, όπως συνηθίζουν οι οπαδοί σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Η νίκη είναι διπλή για τον δήμαρχο Ιμάμογλου, 52 ετών, καθώς όχι μόνο διατηρεί το αξίωμα που κέρδισε έπειτα από σκληρή μάχη το 2019, αλλά έδωσε θεαματικό χαστούκι στον Πρόεδρο Ερντογάν, που είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ενέργειάς του τελευταία για να υποστηρίξει τον υποψήφιο της ισλαμοσυντηρητικής παράταξής του, τον μηχανικό και πρώην υπουργό Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ, 47 ετών, που διεκδίκησε το αξίωμα για πρώτη φορά.

Today marks a pivotal moment not just for #Istanbul, but for #democracy itself. As we celebrate our victory, we send a resounding message to the world: the decline of democracy ends now. Istanbul stands as a beacon of hope, a testament to the resilience of democratic values in… pic.twitter.com/0CqJFu1LoF

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) April 1, 2024