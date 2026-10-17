Εικόνες φρίκης στην Ινδονησία: Γυναίκα κατέρρευσε από δημόσιο μαστίγωμα επειδή έκανε σεξ εκτός γάμου

Μια γυναίκα κατέρρευσε ύστερα από δημόσιο μαστίγωμα που υπέστη για να τιμωρηθεί επειδή είχε σεξουαλική επαφή εκτός γάμου, παραβιάζοντας τον ισλαμικό νόμο (Σαρία) στην επαρχία Άτσεχ στην Ινδονησία.

Φωτογραφίες από την Μπάντα Άτσεχ, την πρωτεύουσα της μοναδικής ινδονησιακής επαρχίας που εφαρμόζει στην πράξη τον ισλαμικό νόμο, απεικόνιζαν υγειονομικούς και αστυνομικούς της Σαρία να έχουν περικυκλώσει τη γυναίκα μετά την επιβολή της ποινής.

Δέχθηκε δημόσιο μαστίγωμα για σεξουαλική επαφή εκτός γάμου, μια τιμωρία που για τους παραβάτες του νόμου μπορεί να φτάσει έως και τα 100 χτυπήματα για ραβδί. Δίπλα της, ένας άνδρας γονάτιζε από τον πόνο, καθώς είχε μαστιγωνόταν για τη διάπραξη μοιχείας, η οποία αποτελεί επίσης έγκλημα βάσει του νόμου της Σαρία στην επαρχία Ατσέχ.

Οι κουκουλοφόροι «algojos» και το δημόσιο θέαμα

Ήταν ανάμεσα στα οκτώ άτομα που καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο Syar’iyah της Μπάντα Άτσεχ, το οποίο τους επέβαλε έως και 100 μαστιγώματα στον καθένα για παραβίαση διαφόρων ισλαμικών διατάξεων.

Πολίτες είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τις τιμωρίες, οι οποίες έλαβαν χώρα σε μια δημόσια εξέδρα της πόλης. Αμείλικτοι εκτελεστές, γνωστοί και ως «algojos», χρησιμοποιούν μπαστούνια από ρατάν για να μαστιγώσουν τους «παραβάτες» μπροστά σε αξιωματούχους του ισλαμικού δικαστηρίου και περίεργους περαστικούς, σε ένα φρικιαστικό θέαμα που καταδικάζεται από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ντυμένοι με σκούρες ρομπες που τους καλύπτουν από την κορυφή ως τα νύχια και με τα πρόσωπά τους κρυμμένα κάτω από κουκούλες για να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, οι algojos βρίσκονται εκεί για να προκαλούν πόνο με κάθε χτύπημα.

Αλκοόλ, τζόγος και ομοφυλοφιλία στο στόχαστρο της Σαρία

Το μαστίγωμα με ραβδί χρησιμοποιείται για την τιμωρία μιας ευρείας γκάμας αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών, της κατανάλωσης αλκοόλ, των ομοφυλοφιλικών πράξεων και των σεξουαλικών σχέσεων εκτός γάμου.

Breaking news 📰; Woman Collapses After Public Caning in Aceh Sharia Court Hands Up to 100 Lashes for Sex Outside Marriage A woman collapses after being publicly caned for sex outside marriage in Indonesia’s Aceh province, where Sharia law allows up to 100 lashes for violations. A man was also flogged for adultery, as eight people faced punishment in a brutal public display. 🧐 — Typical Aboki (@Proud_Aboki) October 16, 2026

Ο δημόσιος χαρακτήρας των ραβδισμών στην Άτσεχ αποσκοπεί τόσο στον διασυρμό όσο και στην πρόκληση πόνου σε όσους κρίνονται ένοχοι για παραβίαση του ισλαμικού νόμου (Σαρία). Είναι σύνηθες φαινόμενο οι καταδικασθέντες να λιποθυμούν, με φωτογραφίες και βίντεο να τους απεικονίζουν συχνά να μεταφέρονται έξω με φορείο αφού λάβουν τη βίαιη τιμωρία τους. Τα μαστιγώματα διοργανώνονται συχνά έξω από τζαμιά ή σε δημόσιες πλατείες, με πλήθη να παρακολουθούν και συχνά να καταγράφουν το γεγονός με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Κατακραυγή από τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο, αλλά αναγνωρίζει επίσημα έξι θρησκείες καθώς και αυτόχθονες δοξασίες. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν ότι ο διασυρμός επιτείνει τη σκληρότητα της ποινής και προκαλεί μόνιμη ψυχολογική βλάβη.

Η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) έχουν καταδικάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή, τονίζοντας ότι παραβιάζει το σύνταγμα της Ινδονησίας και τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο Ουσμάν Χαμίντ, Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ινδονησία, είχε δηλώσει παλαιότερα: «Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλη, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθούνται από άτομα διαφόρων ηλικιακών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Αλλά αποτελεί έγκλημα που δικαιολογεί φυλάκιση ή ακόμα και ραβδισμό; Αυτό θα ήταν υπερβολικό».

Η Διεθνής Αμνηστία έχει αναφέρει στο παρελθόν: «Ο ραβδισμός έρχεται σε αντίθεση με το σύνταγμα της Ινδονησίας και συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνιστά μια σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική τιμωρία και μπορεί να ισοδυναμεί με βασανιστήριο, παραβιάζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλες διεθνείς συνθήκες, στις οποίες η Ινδονησία είναι συμβαλλόμενο μέρος».

Πώς η Άτσεχ απέκτησε το καθεστώς ειδικής αυτονομίας

Οι τοπικές αρχές έχουν υπερασπιστεί την πρακτική αυτή, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί αποτρεπτικά και αποτελεί μέρος της ταυτότητας της επαρχίας, ενώ οι επικριτές προειδοποιούν ότι έχει επηρεάσει αρνητικά τη φήμη της Ινδονησίας στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προκαλεί μόνιμο τραύμα σε όσους την υπομένουν.

Η πρακτική αυτή χαίρει επίσης ευρείας υποστήριξης μεταξύ του πλειοψηφικά μουσουλμανικού πληθυσμού της Άτσεχ. Πάνω από το 90% των 255 εκατομμυρίων κατοίκων της Ινδονησίας δηλώνουν μουσουλμάνοι, ωστόσο η συντριπτική πλειονότητα ασκεί μια μετριοπαθή μορφή της πίστης.

Ο ισλαμικός νόμος (Σαρία) στην Άτσεχ εισήχθη το 2002, με επιπλέον διατάξεις να προστίθενται το αμέσως επόμενο έτος, αφότου παραχωρήθηκε στην περιοχή καθεστώς ειδικής αυτονομίας το 2001, μια προσπάθεια της κεντρικής κυβέρνησης να καταστείλει μια μακροχρόνια αυτονομιστική εξέγερση.

Ως μέρος αυτής της συμφωνίας, η Άτσεχ κέρδισε το δικαίωμα να είναι η μοναδική επαρχία της Ινδονησίας που χρησιμοποιεί την ισλαμική Σαρία ως νομικό της κώδικα. Μεταξύ των μέτρων που εισήχθησαν το 2003 ήταν η απαγόρευση να βρίσκεται κάποιος μόνος με άτομο του αντίθετου φύλου που δεν είναι ο/η σύζυγος ή συγγενής του.

Αυστηροί κανόνες στην καθημερινότητα και η απειλή του αποκεφαλισμού

Ο νόμος όριζε επίσης ποινές για σεξουαλικά εγκλήματα, για ανύπαντρα άτομα που προβαίνουν σε εκδηλώσεις αγάπης δημοσίως, για όσους κρίνονται ένοχοι μοιχείας, καθώς και για σεξουαλικές επαφές με ανηλίκους.

Η θρησκευτική αστυνομία στην Άτσεχ είναι γνωστό ότι βάζει στο στόχαστρο μουσουλμάνες γυναίκες χωρίς μαντήλα ή όσες φορούν στενά ρούχα, καθώς και άτομα που καταναλώνουν αλκοόλ ή παίζουν τυχερά παιχνίδια.

Άνδρες και γυναίκες έχουν καταρρεύσει από τον πόνο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, ενώ άνθρωποι μπορούν να μαστιγωθούν ακόμα και για κάτι τόσο αθώο όσο το να στέκονται πολύ κοντά στον/στη σύντροφό τους δημοσίως ή να παρατηρηθούν μόνοι με κάποιον με τον οποίο δεν είναι παντρεμένοι.

Την τελευταία δεκαετία, η κεντρική κυβέρνηση έχει μεταβιβάσει περισσότερες εξουσίες στις περιφερειακές αρχές για να ενισχύσει την αυτονομία και να επιταχύνει την ανάπτυξη.

Το 2018, η επαρχία ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το αν θα έπρεπε να εισαγάγει τον αποκεφαλισμό ως ποινή, αν και η κεντρική κυβέρνηση της Ινδονησίας προειδοποίησε ότι τέτοια σχέδια δεν θα επιτρέπονταν βάσει της εθνικής νομοθεσίας.