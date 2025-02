Έφηβη έμεινε έγκυος ύστερα από στοματικό σεξ – Η αλυσίδα γεγονότων που οδήγησε στο πρωτοφανές περιστατικό

Οι γιατροί κατέγραψαν μια μοναδική περίπτωση έφηβης που έμεινε έγκυος από στοματικό σεξ μέσα από μια παράξενη σειρά γεγονότων. Η 15χρονη από το Λεσότο, στη Νότια Αφρική, επισκέφτηκε το νοσοκομείο παραπονούμενη για κοιλιακό άλγος, μόνο για να αποκαλυφθεί από εξετάσεις ότι ήταν έγκυος εννέα μηνών και έτοιμη να γεννήσει.

Οι γιατροί που εξέτασαν το κορίτσι, που δεν κατονομάζεται, σοκαρίστηκαν όταν ανακάλυψαν ότι το κορίτσι δεν είχε κολπικό άνοιγμα, ένα σπάνιο γενετικό ελάττωμα που ονομάζεται περιφερική κολπική ατρησία που οι επιστήμονες εκτιμούν ότι επηρεάζει μόνο ένα στα 4.000 έως 10.000 νεογέννητα κορίτσια.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό, κατ’ αρχήν, θα έπρεπε να είχε καταστήσει αδύνατο για την έφηβη να μείνει έγκυος χωρίς τη βοήθεια τεχνολογιών όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF). Η πάθηση της κατέστησε επίσης αδύνατο να γεννήσει μέσω του κόλπου της, ενώ ο γιος της έπρεπε να γεννηθεί με καισαρική τομή.

