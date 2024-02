«Εφιάλτης» σε πτήση: Επιβάτες ακινητοποίησαν άνδρα που προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου

Οι επιβάτες μιας πτήσης της American Airlines αντιμετώπισαν και με τη βοήθεια κολλητικής ταινίας ακινητοποίησαν έναν άνδρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αφού προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου, αναγκάζοντας το αεροπλάνο να επιστρέψει στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού.

Η πτήση 1219 της American Airlines με προορισμό το Σικάγο έκανε την αναστροφή λίγο μετά την απογείωση και προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Sunport του Αλμπουκέρκη γύρω στις 14:40 την Τρίτη, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

Ο “Wonton Don” της Barstool Sports ήταν στην πτήση και είπε ότι περίπου 30 λεπτά μετά την πτήση ένας άνδρας, που καθόταν μερικές σειρές πίσω του, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου.

«Εγώ και άλλοι 5 τύποι έπρεπε να παλέψουμε μαζί του στον διάδρομο, να κολλήσουμε τα πόδια του με ταινία… Μόλις προσγειώθηκα με ασφάλεια στο ABQ αλλά HOLY S—T», έγραψε στο Twitter. Αργότερα δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει τον ένοχο να συνοδεύεται από το αεροπλάνο από τέσσερις αστυνομικούς.

30 minutes after departing Albuquerque I was shaken out of my Panda Express and Tequila induced stupor by a man trying to aggressively open the airplane door 4 rows back. Me and 5 other dudes had to wrestle him into the aisle, duct tape his legs, and throw flexi-cuffs on him.… pic.twitter.com/zkrtEveYgQ

— The Wonton Don (@DonnieDoesWorld) February 20, 2024