ΕΕ: Συμφωνία για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών – Τι προβλέπεται για την αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης

Το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία το βράδυ της Πέμπτης (5/6)για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και την αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης.

Η θέση που υιοθετήθηκε περιλαμβάνει την υποχρέωση για τον αερομεταφορέα να μεταφέρει και να συμπληρώνει αυτόματα τα έντυπα αποζημίωσης, «κάτι που θα διευκολύνει τους επιβάτες να λάβουν αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης», εξήγησε ο υπουργός Υποδομών της Πολωνίας και προεδρεύων του Συμβουλίου, Ντάριους Κλίμτσακ. Σύμφωνα με τον Κλίμτσακ, οι αναθεωρημένοι κανόνες θα προσφέρουν πάνω από 30 νέα δικαιώματα στους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών, τα οποία θα ισχύουν από τη στιγμή που αγοράζουν εισιτήριο, μέχρι την άφιξή τους στον προορισμό τους, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μετά. Όπως τόνισε, «πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία τα τελευταία 12 χρόνια».

Transport ministers adopted a position on air passenger rights.

