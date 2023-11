Διπλωματικός «πυρετός» για την Λωρίδα της Γάζας – Το δεύτερο ταξίδι του Μπλίνκεν στο Ισραήλ και οι αμερικανικές πιέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, στο δεύτερο ταξίδι του στο Ισραήλ σε διάστημα ενός μηνός, έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αρχηγείο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Τελ Αβίβ και θα ακολουθήσει ευρύτερης σύνθεσης σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ.

Στόχος της επίσκεψης είναι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η άσκηση πιέσεων για ανθρωπιστικές παύσεις στον πόλεμο στην Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την πόλη της Γάζας που βρίσκεται υπό αδιάκοπο βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι παύσεις αυτές πρέπει να είναι χρονικά και τοπικά περιορισμένες , καθώς η Ουάσινγκτον απορρίπτει τις εκκλήσεις αραβικών και άλλων χωρών για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς που βρίσκεται στην 28η ημέρα του.

Ωστόσο, η ατζέντα αυτής της επίσκεψης του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εμφανίζεται περισσότερο σύνθετη, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου και οι απώλειες αμάχων μαζί με την ανθρωπιστική καταστροφή που τον συνοδεύουν αυξάνει την οργή της κοινής γνώμης και επηρεάζει εσωτερικά και διεθνή συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται να ασκήσει πιέσεις για την έξοδο περισσότερων ξένων από την Λωρίδα της Γάζας , για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα και θα τονίσει την σημασία της προστασίας των αμάχων. Θα πιέσει επίσης το Ισραήλ να ελέγξει την βία των εβραίων εποίκων κατά των Παλαιστινίων στην Λωρίδα της Γάζας.

US Secretary of State Anthony Blinken landed at Tel Aviv airport.

He will discuss with the Israeli authorities the reduction of civilian casualties in the Gaza Strip, as well as the future of the enclave if Hamas is defeated.

