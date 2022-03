Σημαντικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας: Καθεστώς ουδετερότητας προτείνει το Κίεβο – Τα βήματα της Μόσχας

Ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία που πραγματοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη, με σημαντικά βήματα να γίνονται και από τις δύο πλευρές.

Συγκεκριμένα, όπως είπαν Ουκρανοί διαπραγματευτές στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, το Κίεβο προτείνει την υιοθέτηση καθεστώτος ουδετερότητας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχίες ούτε θα φιλοξενήσει στρατιωτικές βάσεις. Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν ακόμη μια 15ετή περίοδο διαβουλεύσεων για το καθεστώς της προσαρτημένης Κριμαίας και θα ισχύσουν μόνο αν υπάρξει πλήρης κατάπαυση του πυρός.

Οι προτάσεις αυτές είναι οι πιο λεπτομερείς και σαφείς που έχει μέχρι στιγμής εκφράσει δημοσίως η Ουκρανία. Προβλέπουν επίσης εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, του άρθρου δηλαδή περί συλλογικής άμυνας. Η Πολωνία, το Ισραήλ, η Τουρκία και ο Καναδάς θα μπορούσαν να συγκαταλέγονται στους εγγυητές ασφαλείας.

“Αν καταφέρουμε να εμπεδώσουμε αυτές τις βασικές διατάξεις, και για εμάς αυτό είναι το πιο θεμελιώδες, τότε η Ουκρανία θα είναι σε θέση να διορθώσει το σημερινό καθεστώς της ως χώρας που δεν ανήκει στο μπλοκ και ως μη πυρηνικό κράτος με τη μορφή της μόνιμης ουδετερότητας”, είπε ο διαπραγματευτής Ολεξάντερ Τσάλι.

“Δεν θα φιλοξενήσουμε ξένες στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός μας, ούτε θα αναπτύξουμε στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφός μας και δεν θα ενταχθούμε σε στρατιωτικο-πολιτικές συμμαχίες”, είπε ο ίδιος σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από την ουκρανική εθνική τηλεόραση.

“Οι στρατιωτικές ασκήσεις στο έδαφός μας θα πραγματοποιούνται με τη συναίνεση των εγγυητριών χωρών”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Δεν υπήρχε αρκετό υλικό στις παρούσες ουκρανικές προτάσεις που να εγγυάται μια συνάντηση ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, είπαν οι Ουκρανοί διαπραγματευτές προσθέτοντας ότι αναμένουν την απάντηση της Μόσχας.

Η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κάνει δύο βήματα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλανίμιρ Μεντίνσκι σε δημοσιογράφους την Τρίτη έπειτα από συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά στην Κωνσταντινούπολη.

«Κάνουμε επίσης δύο βήματα για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης», είπε ο Μεντίνσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα βήματα αφορά στο στρατιωτικό πεδίο και το δεύτερο – στο πολιτικό. «Μία από τις θέσεις – από τη στρατιωτική πλευρά – θα ανακοινωθεί από τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας, και από την πολιτική, εγώ», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας.

Οι συνομιλίες που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη ήταν εποικοδομητικές, είπε επίσης ο Μεντίνσκι. Σημείωσε ότι η ρωσική πλευρά έλαβε από την Ουκρανία προς εξέταση «τη σαφώς αναμορφωμένη θέση τους για συμπερίληψη στη συμφωνία».

«Οι προτάσεις αυτές θα εξεταστούν στο άμεσο μέλλον, θα αναφερθούν στον Πρόεδρο και θα δοθεί η αντίστοιχη απάντησή μας», τόνισε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας.

Παράλληλα, οι Ρώσοι διαπραγματευτές δήλωσαν πως η Μόσχα περιορίζει «δραστικά» τη στρατιωτική της δραστηριότητα στις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίγκιφ της Ουκρανίας, μετά τις «ουσιαστικές» ουκρανο-ρωσικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

«Καθώς οι διαπραγματεύσεις επί συμφωνίας ουδετερότητας και μη πυρηνικού στάτους της Ουκρανίας εισέρχονται σε πρακτική διάσταση (…) αποφασίσθηκε, για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ο δραστικός περιορισμός της στρατιωτικής δραστηριότητας με κατεύθυνση το Κίεβο και το Τσερνίγκιφ», ανακοίνωσε στην Κωνσταντινούπολη ο Ρώσος υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντρ Φόμιν.

Οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων διαπραγματευτών στην Κωνσταντινούπολη σημείωσαν την πιο σημαντική πρόοδο στις συζητήσεις μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές πραγματοποίησαν σήμερα την πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών μετά από δύο και πλέον εβδομάδες, με την εισβολή της Ρωσίας στη γείτονά της, να μπαίνει πλέον στην πέμπτη της εβδομάδα.

