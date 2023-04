«Δεν ξέρει να χάνει…»: Παλαιστής αντί για χειραψία έριξε μπουνιά στον αντίπαλό του

Αντί για μια χειραψία στο τέλος του αγώνα, ο παλαιστής που έχασε, έριξε μπουνιά στον αντίπαλό του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Oak Park του Ιλινόις κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τρίτης θέσης, 125-128 λιβρών στο τουρνουά Beat the Streets Developmental FS 2023.

Ο Cooper Corder της SPAR Academy, φορώντας την πορτοκαλί στολή, κέρδισε τον αγώνα επί του Hafid Alicea του Maine West High School (με μπλε στολή) με σκορ 14-2.

Hafid Alicea of Maine West (IL) throws a sucker punch at the line… #wtf pic.twitter.com/9m4HAxl2oF

— The Wrestling Room (Pat Mineo) (@MrPatMineo) April 14, 2023