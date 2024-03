Χιλιάδες Ισραηλινοί ξανά στους δρόμους – Ζητούν να παραιτηθεί ο Νετανιάχου – ΒΙΝΤΕΟ

Την παραίτηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητούν χιλιάδες Ισραηλινοί, που βγήκαν ξανά σήμερα στους δρόμους ισραηλινών πόλεων.

Στο Τελ Αβίβ οι διαδηλωτές ζήτησαν διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, καθώς και την απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζει να κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης και σε άλλες πόλεις, όπως την Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα.

Large-Scale Protests are ongoing tonight in Tel Aviv, Israel by many who don’t believe the Israel Defense Force and the current Government is doing enough to Eliminate Hamas and Rescue or Exchange for the roughly 100 Hostage that are still being held in the Gaza Strip; there are… pic.twitter.com/HJRFbRwbLJ

— OSINTdefender (@sentdefender) March 30, 2024