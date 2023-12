Χαμάς: «Ειδεχθές έγκλημα εναντίον αθώων πολιτών» οι φωτογραφίες που δείχνουν Παλαιστίνιους κρατουμένους με εσώρουχα

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε σήμερα τις ισραηλινές δυνάμεις ότι διαπράττουν ένα «ειδεχθές έγκλημα εναντίον αθώων πολιτών», αφότου εικόνες Παλαιστινίων κρατουμένων, τους οποίους έχουν γδύσει και αφήσει ημίγυμνους με τα εσώρουχά τους στη Γάζα, κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ιζάτ ελ Ρεσίκ, ο οποίος βρίσκεται εξόριστος στο εξωτερικό, προέτρεψε τους διεθνείς οργανισμούς προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να παρέμβουν, προκειμένου να δείξουν τι συνέβη στους άνδρες και να βοηθήσουν στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού εξέφρασε τον προβληματισμό της για τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας τονίζοντας πως όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια σε συμφωνία με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολάχιαν, η χώρα του οποίου στηρίζει τη Χαμάς, επέκρινε επίσης το Ισραήλ, κατηγορώντας το σε μήνυμά του στο X για «βαρβαρότητα στην αντιμετώπιση αθώων αιχμαλώτων και πολιτών».

Η ισραηλινή τηλεόραση έδειξε χθες βίντεο, το οποίο επαλήθευσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, όπου απεικονίζονταν, όπως περιέγραφε, αιχμάλωτοι μαχητές της Χαμάς, τους οποίους είχαν γδύσει, αφήσει ημίγυμνους με τα εσώρουχά τους και κάθονταν με το κεφάλι σκυμμένο σε έναν δρόμο στην Πόλη της Γάζας.

«Μιλάμε για άτομα που συνελήφθησαν στην Τζαμπάλια και τη Σετζάιγια (στην Πόλη της Γάζας), προπύργια της Χαμάς» δήλωσε ο Ισραηλινός κυβερνητικός εκπρόσωπος Έιλον Λεβί, όταν και ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης.

«Μιλάμε για άνδρες στην ηλικία περίπου της στράτευσης, που εντοπίστηκαν σε περιοχές τις οποίες ο άμαχος πληθυσμός υποτίθεται ότι θα είχε εκκενώσει πριν από εβδομάδες».

Σε μία φωτογραφία διακρίνονται περισσότεροι από 20 άνδρες κρατούμενοι να είναι γονατισμένοι στο πεζοδρόμιο ή στον δρόμο, ενώ Ισραηλινοί στρατιώτες τους παρακολουθούν και δεκάδες παπούτσια και σανδάλια έχουν εγκαταλειφθεί στην άκρη του δρόμου. Ένας παρόμοιος αριθμός κρατουμένων, επίσης ημίγυμνων, στριμώχνεται στην καρότσα ενός φορτηγού λίγο πιο πέρα.

Ορισμένοι Παλαιστίνιοι είπαν πως αναγνώρισαν συγγενείς τους στα πλάνα και αρνήθηκαν ότι συνδέονται με τη Χαμάς ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση. Κάποιοι, υποστηρίζουν, είναι αγόρια ή νέοι.

Ο Ρεσίκ είπε πως οι κρατούμενοι αιχμαλωτίστηκαν σε ένα σχολείο στη Γάζα, που χρησιμοποιείτο ως καταφύγιο, έπειτα από εβδομάδες σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών.

pic.twitter.com/zGRhYRxLgC

An Israeli journalist posts a 📸picture of Palestinian civilian prisoners in #Gaza, stripped naked in the street, and poses the question on his account, “Why are there no women in the picture?” #Gaza #Palestine 📹 #WafaNews

It has been reported that the… pic.twitter.com/sgTd6SQESM

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 7, 2023