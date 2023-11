Χαμάς: Αγνοούνται 60 Ισραηλινοί όμηροι μετά τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα – Αναστέλλεται η απομάκρυνση ξένων πολιτών προς Αίγυπτο

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 60 όμηροι αγνοούνται εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα.

Ο Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Ιζελντίν αλ-Κάσαμ, είπε επίσης στον λογαριασμό της Χαμάς στο Telegram ότι 23 πτώματα Ισραηλινών ομήρων είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

“Φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα προσεγγίσουμε λόγω της συνεχιζόμενης βίαιης επίθεσης των κατοχικών δυνάμεων κατά της Γάζας”, δήλωσε.

Το Reuters που μετέδωσε την είδηση, επισήμανε ότι δεν μπόρεσε να την επαληθεύσει αμέσως από ανεξάρτητες πηγές.

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανέστειλε την απομάκρυνση των ξένων πολιτών και αυτών με διπλή υπηκοότητα προς την Αίγυπτο, σήμερα, λόγω της άρνησης του Ισραήλ να αφήσει τους τραυματίες Παλαιστίνιους να φύγουν για τα αιγυπτιακά νοσοκομεία, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης των σημείων διέλευσης.

“Κανένας κάτοχος ξένου διαβατηρίου δεν θα μπορεί να φύγει από τη Λωρίδα της Γάζας προτού οι τραυματίες που πρέπει να διακομισθούν από νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας μπορέσουν να μεταφερθούν προς τον τερματικό σταθμό της Ράφα”, σημείο διέλευσης μεταξύ του παλαιστινιακού θύλακα και της Αιγύπτου, δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το Ισραήλ αντιθέτως κατηγόρησε την Χαμάς ότι στα ασθενοφόρα που επρόκειτο να φύγουν για την Αίγυπτο, η οργάνωση είχε επιβιβάσει τραυματίες μαχητές της και όχι πολίτες.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί επίσης την Χαμάς ότι επιτέθηκε στα στρατεύματά του καθώς άνοιγαν διάδρομο εκκένωσης για τους Παλαιστίνιους. Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, η Χαμάς εκτόξευσε όλμους και αντιαρματικούς κατευθυνόμενους πυραύλους εναντίον των στρατευμάτων που εργάζονταν για να ανοίξουν το δρόμο. Υποστηρίζουν ακόμα ότι η Χαμάς το έκανε αυτό “προκειμένου να εμποδίσει το άνοιγμα [του δρόμου] για τη μετακίνηση των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας“.

Ο στρατός του Ισραήλ έχει αναπτύξει μια σειρά από εξειδικευμένες μονάδες στον πόλεμο μέσα σε υπόγειες σήραγγες, καθώς ήταν ανέκαθεν γνωστό ότι θα έρθει στιγμή που θα γίνει πόλεμος στις σήραγγες.

Οι μονάδες αυτές είναι εξοπλισμένες με drones που φέρουν ειδικό οπλισμό, ακόμα και με σκυλιά τα οποία επιτίθενται σε όποιον θεωρήσουν τρομοκράτη μέσα στα τούνελ.

Αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ επιτέθηκαν σε ένοπλους της Χαμάς μέσα στο τεράστιο δίκτυο σηράγγων κάτω από τον παλαιστινιακό θύλακα, το οποίο εκτιμάται από ορισμένους ότι ανταγωνίζεται σε μήκος το δίκτυο του μετρό του Λονδίνου.

Ειδικές ομάδες που αποτελούνται από τις μονάδες σκύλων Oketz ή “Sting” και τους κομάντος του υπόγειου δικτύου Samur “Weasel” έχουν εκπαιδευτεί σε ένα ειδικά κατασκευασμένο συγκρότημα τούνελ στην έρημο Νεγκέβ, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός υπόγειου πολέμου στο δίκτυο των τούνελ που εκτιμάται ότι έχει μήκος μέχρι και 500 χιλιόμετρα και στο Ισραήλ το ονομάζουν “μετρό της Γάζας”.

Αμυντικοί αναλυτές αποκάλυψαν ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε ραντάρ διείσδυσης στο έδαφος και ανιχνευτές βαρύτητας για να χαρτογραφήσει με ακρίβεια το δίκτυο των τούνελ που μέχει κατασκευάσει η Χαμάς.

Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχτηκε να ενσωματωθούν στρατιωτικοί συντάκτες σε κάποιες από τις μονάδες του. Οπότε απόψε προβλήθηκαν στις ισραηλινλες τηλεοράσεις πλάνα από την δράση τωn IDF στη Γάζα.

Τα πλάνα δίνουν μερικές από τις πιο κοντινές καλύψεις της χερσαίας επιχείρησης μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τους Times of Israel. Οι δημοσιογράφοι μπήκαν στην Γάζα από τα βόρεια χθες το απόγευμα με το APC Namer του ταξίαρχου Itzik Cohen, διοικητή της 162ης Μεραρχίας των IDF. Συνδέθηκαν με την ταξιαρχία Nahal, η οποία επιχειρεί στη συνοικία Al-Atatra της Beit Lahiya, πάνω από 4 χιλιόμετρα μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι σειρήνες άρχισαν πάλι απόψε να ηχούν σε πόλεις του κεντρικού Ισραήλ καθώς Παλαιστίνιοι τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας στοχεύουν την περιοχή με καταιγισμό ρουκετών, μετέδωσε από το σάιτ των Times of Israel.Πλάνα της ισραηλινής τηλεόρασης δείχνουν πυραύλους αναχαίτισης να διασχίζουν τον αέρα και κάτοικοι του κεντρικού Ισραήλ αναφέρουν ότι άκουσαν πολλούς κρότους.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η επίθεση έγινε την ώρα που στο Τελ Αβίβ χιλιάδες Ισραηλινοί πολίτες διαδήλωναν υπέρ της επιστροφή των ομήρων.

Εντωμεταξύ ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα “βρει” και θα “εξοντώσει” τον ηγέτη της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας Γιαχία Σινουάρ.

“Θα βρούμε τον Σινουάρ και θα τον εξοντώσουμε”, δήλωσε ο Γκάλαντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τελ-Αβίβ. “Αυτό το Σαμπάτ (Σάββατο) δώσαμε δύσκολες μάχες στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας. Ολοκληρώσαμε την περικύκλωση (της πόλης της Γάζας) και οι δυνάμεις μας επιχειρούν από τον νότο και τον βορρά”, τόνισε. “Και για να το κάνουμε αυτό μπήκαμε σε κατοικημένες περιοχές”, ανακοίνωσε. Μάλιστα είπε ότι αν αποφασίσουν οι κάτοικοι της Γάζας να παραδώσουν τον Σιγουάρ, τότε ο πόλεμος θα σταματήσει πολύ σύντομα.

Israeli Defense Minister Yoav Gallant vows Israel will kill Sinwar, says if Gazans reach him first it ‘will shorten the war’ pic.twitter.com/fdKCFqbN3p

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 4, 2023