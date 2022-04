Bobby Rydell: Πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής του “Wild One” και του “Volare”

Ο τραγουδιστής Bobby Rydell πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Μεσουράνησε τη δεκαετία του ’60 και τα τραγούδια του όπως το “Wild One” και το “Volare” έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Αξέχαστος είναι και ο ρόλος του ως Hugo Peabody στην ταινία του 1963 “Bye Bye Birdie”.

Εκπρόσωπος του τραγουδιστή με δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Πέθανε στις 5 Απριλίου στο Άμπινγκτον της Πενσυλβάνια, από επιπλοκές πνευμονίας, οι οποίες δεν είχαν σχέση με τον Covid-19, ανέφερε η δήλωση.

Γεννημένος ως Robert Ridarelli, ο Rydell είδε το πρώτο του τραγούδι στο Billboard 100 το 1959 και συνέχισε μια καριέρα που περιελάμβανε περισσότερες από 25 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ.

Ο τραγουδιστής, είχε αναφερθεί στη λήψη διπλής μεταμόσχευσης οργάνων το 2012 στη βιογραφία του “Teen Idol on the Rocks: A Tale of Second Chances”, ήταν υπέρμαχος της δωρεάς οργάνων και υποστηρικτής του The Gift of Life, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που βοηθά τις οικογένειες. επηρεάζονται από μεταμοσχεύσεις οργάνων.