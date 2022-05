“Μπλόκαρε” η Τουρκία τη διαδικασία ένταξης Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

“Βέτο” έθεσε η Τουρκία στην έναρξη των διαδικασιών για ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, σήμερα ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση των πρέσβεων των χωρών μελών της Συμμαχίας, για να ανάψουν το «πράσινο φως» προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ένταξης των δύο χωρών (έγκριση από τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών μελών).

