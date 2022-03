Μπλίνκεν: Παράλογες οι προτάσεις του Κρεμλίνου για ανθρωπιστικούς διαδρόμους προς τη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ρωσικές προτάσεις για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από την Ουκρανία προς τη Ρωσία είναι «παράλογες», καλώντας τη Μόσχα να επιτρέψει στους αμάχους να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

«Είναι προσβλητικό να προτείνουν στους Ουκρανούς να ζητήσουν καταφύγιο από την ίδια κυβέρνηση που επέδειξε τέτοια περιφρόνηση για τη ζωή τους», είπε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσινγκτον με την υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας.

Met @SecBlinken and agreed more action is needed to hold Putin to account for his barbaric invasion of Ukraine.

We must reduce dependency on Russian oil & gas, isolate Russia internationally, and keep supporting Ukraine 🇬🇧 🇺🇸 🇺🇦 pic.twitter.com/vqoz8TLTu5

— Liz Truss (@trussliz) March 9, 2022