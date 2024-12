Μπλίνκεν για Νότια Κορέα: Να επιλύονται ειρηνικά οι πολιτικές διαφωνίες

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν, χαιρέτισε την ανακοίνωση πως αίρεται ο στρατιωτικός νόμος που κηρύχθηκε στη Νότια Κορέα, καλώντας να υπάρξει ειρηνική επίλυση των πολιτικών διαφορών.

«Συνεχίζουμε να αναμένουμε οι πολιτικές διαφωνίες να επιλύονται ειρηνικά και με σεβασμό του κράτους δικαίου», ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, αφού ο πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ ανακοίνωσε την άρση του στρατιωτικού νόμου που επέβαλε μερικές ώρες νωρίτερα κατηγορώντας την αντιπολίτευση, κυρίαρχη στο κοινοβούλιο, πως πρόσκειται «στη Βόρεια Κορέα» και ότι είναι «εχθρική προς το κράτος».

