Bίντεο δείχνει ρωσικό πλοίο να βυθίζεται έπειτα από επίθεση με drone

Ένα βίντεο φαίνεται να δείχνει ένα περιπολικό πλοίο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας 65 εκατομμυρίων δολαρίων να χτυπιέται από ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, στέλνοντας σύννεφα συντριμμιών στον αέρα προτού βυθιστεί.

Το Sergey Kotov, ένα μεγάλο περιπολικό σκάφος που μετέφερε ελικόπτερο, καταστράφηκε ανοιχτά της κατεχόμενης Κριμαίας κατά τη διάρκεια της νύχτας από μη επανδρωμένα σκάφη Magura V5, σύμφωνα με την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας .

Το ασπρόμαυρο υλικό που κοινοποιήθηκε από τον στρατό της Ουκρανίας την Τρίτη δείχνει το πλοίο να περιπολεί στα ύδατα και ξαφνικά να χτυπιέται τουλάχιστον δύο φορές πριν γλιστρήσει κάτω από την επιφάνεια.

«Άλλη μια κακή μέρα για τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας», έγραψε η Defense of Ukraine δίπλα στο βίντεο .

Another bad day for the russian Black Sea fleet.@DI_Ukraine released a video of the attack on the russian warship “Sergei Kotov”. pic.twitter.com/UTmt3eBDXO

— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2024