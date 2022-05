Μπιλ Γκέιτς: Βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό – «Τυχερός που έχω εμβολιαστεί», αναφέρει

Μέσα από ανάρτησή του στο Twitter, ο Μπιλ Γκέιτς έκανε γνωστοποίησε ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Όπως ανακοίνωσε το No1 της εταιρείας «Microsoft» εντοπίστηκε θετικός, ωστόσο έχει ήπια συμπτώματα, ενώ επιβεβαίωσε ότι ακολουθεί τις συμβουλές των ειδικών και θα μείνει στην απομόνωση μέχρι να είναι και πάλι υγιής.

«Εντοπίστηκα θετικός στην COVID. Βιώνω ήπια συμπτώματα και ακολουθώ τις συμβουλές των ειδικών, με απομόνωση, μέχρι να είμαι ξανά υγιής» έγραψε ο κ. Γκέιτς.

I’ve tested positive for COVID. I’m experiencing mild symptoms and am following the experts’ advice by isolating until I’m healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022