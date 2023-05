Beyonce: Ξεκίνησε η παγκόσμια περιοδεία της – Ενθουσιασμένοι οι θαυμαστές της

Ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες η παγκόσμια περιοδεία της Beyonce “Renaissance World Tour” και οι φανς της είναι εκστασιασμένοι.

Η περιοδεία άρχισε από την Σουηδία και συγκεκριμένα την Στοκχόλμη. Η Beyonce είχε να περιοδεύσει περίπου επτά χρόνια, από το 2016 και την παγκόσμια περιοδεία της “Formation World Tour”. Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, ερμήνευσε και χόρεψε τα τραγούδια της σαν να μην έχει περάσει μία μέρα, ενώ τα σκηνικά και τα φορέματα που άλλαξε κατά την διάρκεια του σόου, μάγεψαν τους φανς της. Η ίδια μάλιστα ανήρτησε στο instagram ένα βίντεο από το σόου, γράφοντας στην λεζάντα: “Καλώς ήρθατε στο RENAISSANCE“. Η λέξη “renaissance” σημαίνει αναγέννηση και η Beyonce σίγουρα θα αναγεννηθεί μέσα από την περιοδεία της.

Το “Twitter” γέμισε με εγκωμιαστικά σχόλια από θαυμαστές της, στους οποίους προφανώς είχε λείψει το να βλέπουν την Beyonce να ερμηνεύει ζωντανά τις επιτυχίες της.

“Τώρα. Έτσι ανοίγεις ένα tour”

NOW THAT’S HOW YOU OPEN A TOUR #RENAISSANCEtour #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/2Us8yr2y98

— 𝑨✵ (@ivyIegion) May 10, 2023