Beijing Daily: «Το ένα τρίτο του πληθυσμού του Πεκίνου θα είναι 60 ετών κι άνω»

Το Πεκίνο μετατρέπεται σε «υπεργηρασμένη κοινωνία», καθώς το ένα τρίτο του πληθυσμού της κινεζικής πρωτεύουσας προβλέπεται πως θα είναι ηλικίας 60 ετών κι άνω, σύμφωνα με την εφημερίδα Beijing Daily.

Στο τέλος του προηγούμενου έτους, το Πεκίνο είχε 5,29 εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους ηλικίας άνω των 60 ετών, σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της κινεζικής πρωτεύουσας.

Οι Αρχές έχουν εντείνει τα μέτρα στήριξης των ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της κατώτατης σύνταξης.

Από το 2022

Από το 2022 ο πληθυσμός της Κίνας συρρικνώνεται και γερνάει με ταχείς ρυθμούς, προκαλώντας μεταξύ άλλων πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να αποχωρήσουν από το εργατικό δυναμικό, την στιγμή που οι προϋπολογισμοί για τις συντάξεις είναι ήδη πιεσμένοι.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναχαιτίσει την υπογεννητικότητα με ένα πακέτο παρεμβάσεων και παροχής κινήτρων σε οικογένειες, το κόστος του οποίου εκτιμάται πως θα ανέλθει φέτος σε 180 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 24 δισεκ. ευρώ).