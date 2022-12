Bankman-Fried: Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο «βασιλιάς» των κρυπτονομισμάτων – Η άνοδος και η… κατάρρευση του δισεκατομμυριούχου

Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, συνελήφθη στις Μπαχάμες κατόπιν εντολής των εισαγγελέων των ΗΠΑ τη Δευτέρα, μια ημέρα πριν καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου. Ο μέχρι πρότινος δισεκατομμυριούχος ερευνάται για μια σειρά από οικονομικά εγκλήματα.

Η σύλληψη σηματοδοτεί μια εκπληκτική πτώση για τον 30χρονο επιχειρηματία ευρέως γνωστό με τα αρχικά του SBF, ο οποίος οδήγησε την έκρηξη του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Φριντ αναμένεται να εκδοθεί στις ΗΠΑ.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022