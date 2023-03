Μπάιντεν στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο: Ο Μενέντεζ είναι Έλληνας, πιο έξυπνος και σκληρός

Με θερμά λόγια μίλησε ο Τζο Μπάιντεν για τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ελληνισμό, κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο για την Ελληνική Επανάσταση του 1821, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου. Έπειτα από τρία χρόνια ο Λευκός Οίκος τίμησε ξανά την ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας σε μία τελετή στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας προκειμένου να τιμήσουν τους αγωνιστές της προάσπισης της ελευθερίας και των ιδανικών του Ελληνισμού.

«Σήμερα, και κάθε μέρα, η Ελληνική Ανεξαρτησία είναι μια γιορτή για Αμερικανούς και Έλληνες. Μας δίνει την ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία που μας δένει και τις αξίες που μας ενώνουν. Ελευθερία. Ισότητα. Αξιοπρέπεια. Δημοκρατία», έγραψε στο twitter o Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την τελετή και την συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ελπιδοφόρο.

Λίγο πριν από την έναρξη της τελετής στον Λευκό Οίκο έλαβε χώρα κατ’ ιδίαν συνάντηση Μπάιντεν-Ελπιδοφόρου όπου, όπως είχε δηλώσει ο Αρχιεπίσκοπος πριν την συνάντηση, θα ζητούσε αμερικανική στήριξη για θέματα που αφορούν τον ελληνισμό και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων «Ορθοδοξία», από το βήμα της εκδήλωσης ο Τζο Μπάιντεν είπε χαρακτηριστικά πως «ως σύμμαχοι, εταίροι και φίλοι, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι δεν είμαστε απλώς οι κληρονόμοι της δημοκρατίας. Είμαστε οι πρωταθλητές της. Και αυτό χάρη στον χαρακτήρα της ελληνικής κοινότητας και στα ελληνικά ιδεώδη που είναι υφασμένα στα θεμέλια της Αμερικής».

Στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και στη διευρυμένη ατζέντα που χαρακτηρίζει τη διμερή σχέση της Ουάσιγκτον με την Αθήνα είχε αναφερθεί ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και στο ετήσιο μήνυμά του για την κήρυξη της 25ης Μαρτίου ως ημέρα για τον εορτασμό της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και ως Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας.

Ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε και στην πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη και «στις οικογένειες σε όλη την Ελλάδα — την Ελλάδα που θρηνούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ήταν ένα τραγικό, τραγικό ατύχημα, και είναι στις προσευχές μας. Και η Τζιλ και εγώ, και ο αμερικανικός λαός, λυπηθήκαμε βαθιά απ’ αυτή την τραγωδία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Και οι προσευχές μας συνεχίζουν να είναι με τον ελληνικό λαό, συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα και εκείνων που αναρρώνουν από αυτά τα τραύματα. Και σήμερα το απόγευμα, τιμούμε τη βαθιά ιστορία των ενωμένων — τα έθνη μας, είμαστε — και τιμούμε τις ζωές που κόπηκαν απότομα τον περασμένο μήνα επίσης», πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στον Μπομπ Μενέντεζ. Αστειευόμενος, ο Τζο Μπάιντεν είπε πως «Νομίζω είναι Έλληνας…» και σημείωσε ότι «δύο πράγματα πρέπει να γνωρίζεις γι’ αυτόν. Πρώτον είναι πιο έξυπνος από εσένα και δεύτερον είναι σκληρός».

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στις βαθιές ρίζες που έχει η ελληνική κοινότητα στην αμερικανική κοινωνία, επιβεβαιώνοντας δημόσια τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο Τζο Μπάιντεν εδώ και δεκαετίες στην καλλιέργεια των καλών σχέσεων με την ομογένεια.

«Το να είμαι μαζί σας εδώ στον Λευκό Οίκο, γιορτάζοντας την ανάσταση του Ελληνικού Έθνους, είναι εξαιρετική τιμή για όλους μας, και εκ μέρους όλων, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Αλλά είστε πολύ περισσότερα από τον αγαπημένο μας φίλο. Έχετε αποδείξει ότι είστε πραγματικός πρωταθλητής για την ελευθερία σε όλο τον κόσμο», είπε.

Στη συνέχεια μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία λέγοντας προς τον Πρόεδρο Μπάιντεν ότι «Έχετε σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας σε κάθε βήμα αυτής της μακράς και δύσβατης διαδρομής, και γι’ αυτό είμαστε πολύ ευγνώμονες».

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο ίδιος ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο πνευματικός ηγέτης της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως υπολογίζουν τον Τζο Μπάιντεν ως πραγματικό και σταθερό φίλο επιβεβαίωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για αυτή την στήριξη.

«Σας ευχαριστούμε και τους δύο για την ισχυρή υποστήριξη σας στην καθαρά πνευματική αποστολή του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, αποστολή αγάπης, ειρήνης και ελπίδας που χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ», συμπλήρωσε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Σεβασμιώτατος κ. Ελπιδοφόρος τόνισε: «Κύριε Πρόεδρε, είστε ο ηγέτης αυτού του μεγάλου Έθνους και ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, όπου στέκεστε στην πρώτη γραμμή της φάλαγγας για την ελευθερία. Και είμαστε εδώ για να σας πούμε σήμερα, ότι δεν στέκεστε μόνοι σας. Σας ευχαριστώ για το θάρρος σας να μιλήσετε, και να κάνετε, αυτό που είναι δίκαιο και αληθινό. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας για Ελλάδα και Κύπρο, και για τον Ελληνισμό όπου και αν βρίσκεται. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας για μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες. Σας ευχαριστούμε που στέκεστε στο πλευρό της κοινότητάς μας εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε μαζί σας κύριε πρόεδρε όπως εμπνεύστηκαν οι Ήρωες του 1821 από αυτούς του 1776. Ο Θεός να σας ευλογεί κύριε πρόεδρε μαζί με την Πρώτη Κυρία, την οικογένεια σας, και τις ένοπλες δυνάμεις του Έθνους μας, με υγεία μακροζωία, τη χάρη Του, και τη δύναμη Του. Ζήτω η Αμερική! Ζήτω ο Ελληνικός Λαός! Ζήτω Ἀμερική! Ζήτω το Ελληνικό Ἔθνος!».

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής ο Αρχιεπίσκοπος έγραψε στο twitter:

«Άλλη μια φορά ο Λευκός Οίκος τιμά την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα – μια οικογένεια με ρίζες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μικρά Ασία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Τζο Μπάιντεν για την αγάπη σας για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Ελλάδα, την Κύπρο τον Ελληνισμό. Και για την υποστήριξή σας για μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες».

