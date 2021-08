Αρμενία: Άγριος καβγάς στη Βουλή – Πιάστηκαν στα χέρια και εκσφενδόνισαν μπουκάλια

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στη Βουλή στην Αρμενία όπου βουλευτές είχαν έντονο διαπληκτισμό, πιάστηκαν στα χέρια, ενώ εκσφενδόνισαν και μπουκάλια μεταξύ τους.

Όλα ξεκίνησαν όταν στο βήμα ήταν ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Ayk Sargsyanο οποίος κατηγόρησε ως “προδότη” τον πρώην υπουργό Άμυνας Seyran Ohanyan, σύμφωνα με το TASS.

Αμέσως ξέσπασε τρικούβερτος καβγάς με τους βουλευτές να πιάνονται στα χέρια, αλλά και να εκσφενδονίζουν μπουκάλια ο ένας στον άλλο. Φρουροί ασφαλείας παρενέβησαν για να κατευνάσουν τα αίματα και το Κοινοβούλιο αναγκάστηκε να διακόψει τις εργασίες του.

A mass brawl broke out at today’s meeting of the Armenian parliament, and deputies threw bottles at each other.

The reason for the incident was that former Defense Minister Seyran Ohanyan was called a “traitor” in a speech by MP Ayk Sargsyan from the “Civil Contract” faction. pic.twitter.com/rXTk06hwad

— Turan Gafarli (@ATuranQ) August 25, 2021