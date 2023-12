Αργεντινή: Αμερικανίδα τουρίστρια βρέθηκε νεκρή στο Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων

Αμερικανίδα τουρίστρια που αγνοείτο μέσα στο Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων, στη νότια Αργεντινή, βρέθηκε νεκρή την Παρασκευή, έπειτα από τέσσερις ημέρες ερευνών.

Η σορός της 40χρονης Νέχα Μάλα, βρέθηκε “στον τομέα που ονομάζεται Λαγούνα ντε λας Μεγίθας”, ανακοίνωσε το Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής και ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook.

Οι αρχές του πάρκου, που φιλοξενεί το διάσημο όρος Φιτζρόι και τον παγετώνα Περίτο Μορένο, ανέφεραν ότι περίμεναν μια βελτίωση των καιρικών συνθηκών για να στείλουν ένα ελικόπτερο του στρατού.

