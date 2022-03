ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην Ουκρανία: Κόλαση και ξεριζωμός χωρίς τέλος

Πάνω από 3.000 άτομα κατάφεραν να ξεφύγουν μόνο χθες από την κόλαση της Μαριούπολης τη στιγμή που πολλές πόλεις της Ουκρανίας βρίσκονται υπό κλοιό από τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι κάτοικοι στην Λβιβ ζουν καθημερινά με τον φόβο ενός χτυπήματος. Μόνο χθες, από τις τρεις τα ξημερώματα μέχρι και τις επτά το βράδυ ήχησαν οκτώ φορές οι σειρήνες. Η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε ταυτόχρονα με τους βομβαρδισμούς που λάμβαναν χώρα στο Κίεβο.

Πολλοί εκτιμούν ότι μετά την Οδησσό και το Κίεβο το Λβιβ θα είναι ο επόμενος στόχος της ρωσικής εισβολής.

Ταυτόχρονα με τους πρώτους βομβαρδισμούς που σημειώνονται σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας από τις ρωσικές δυνάμεις, μία ανθρωπιστική κρίση τεραστίων διαστάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Πάνω από 3000 άνθρωποι κατάφεραν να ξεφύγουν χθες από την κόλαση της Μαριούπολης στην Ζαπορίζια. Από εκεί ξεκινούν τη διαδρομή για την μεγάλη φύγει από τη χώρα. Όσοι μπορούν κατευθύνονται είτε οδικώς προς τα σύνορα με την Μολδαβία είτε με τρένο προς την Λβιβ και από εκεί στην Πολωνία.

26 λεωφορεία κατάφερα να φτάσουν από την Μαριούπολη στο Μπερντγιάνσκ.

Σοκάρουν οι εικόνες από τους βομβαρδισμούς της περιοχής των εργοστασίων στην Ανατολική Μαριούπολη, που οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ισοπεδώσει.

Video from the Azov regiment allegedly showing Russian strikes on industrial enterprises in Mariupol. pic.twitter.com/2t05lpF3ax

— Rob Lee (@RALee85) March 21, 2022