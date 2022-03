Αποκάλυψη “βόμβα” από πρώην επίσκοπο στις ΗΠΑ: “Συγκάλυπτα επί 25 χρόνια υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών”

Πρώην επίσκοπος της Νέας Υόρκης ομολόγησε ενώπιον της δικαιοσύνης ότι αποσιώπησε μεγάλο αριθμό υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με θύτες 11 ιερείς, μεταξύ του 1997 και του 2002.

Πρόκειται για τον πρώην επίσκοπο Χάουαρντ Χάμπαρντ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι αγνόησε πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά που διαπράχθηκαν σε χρονικό διάστημα 25 ετών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τον Απρίλιο του 2021, ο Χάουαρντ Χάμπαρντ, πρώην επίσκοπος στην πόλη Όλμπανυ, κατέθεσε ενόρκως επί τέσσερις ημέρες ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας και αναγνώρισε ότι από το 1977 έως το 2002, ενημερώθηκε για σεξουαλική κακοποίηση που διαπράχθηκε σε βάρος ανηλίκων χωρίς να ενημερώσει την αστυνομία για τους εν λόγω κληρικούς ή να τους αποπέμψει.

Η κατάθεση, η απομαγνητοφώνηση της οποίας φθάνει τις 680 σελίδες, δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή με διαταγή δικαστή και αποσπάσματά της δημοσιεύθηκαν από αμερικανικά ΜΜΕ.

Αντιδρώντας, η ένωση θυμάτων «Δίκτυο επιζησάντων αυτών που υπέστησαν κακοποίηση από ιερείς» (Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP), με έδρα το Σικάγο, εξέφρασε ικανοποίηση διότι «από εδώ και στο εξής, οι ενορίτες και η κοινή γνώμη θα γνωρίζουν αποδεδειγμένα ότι ο πρώην επίσκοπός τους ήταν ενεργά αναμεμιγμένος στη συγκάλυψη των κακοποιήσεων».

Στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Δευτέρα, η SNAP τόνισε ακόμη ότι «ελπίζει οι πληροφορίες αυτές να ενθαρρύνουν όσους είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή του νόμου να μελετήσουν αυτόν τον φάκελο κι να ασκήσουν διώξεις για όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν».

Ερωτηθείς από τους δικαστικούς γιατί σιώπησε, ο Χάουαρντ Χάμπαρντ απάντησε ότι δεν ήταν «υποχρεωμένος» να ενημερώσει τις αρχές για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σύμφωνα με αποσπάσματα της κατάθεσής του που επικαλέστηκε ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός WNYT Channel 13, μέρος του εθνικής εμβέλειας δικτύου NBC.

Σύμφωνα με τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ο πρώην επίσκοπος του Όλμπανι, ο οποίος εγκατέλειψε τη θέση το 2014, δεν ήθελε να ξεσπάσει νέο «σκάνδαλο» παιδεραστίας που θα έπληττε την αμερικανική καθολική εκκλησία. Παρότι, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παραδεχόταν τον περασμένο Αύγουστο ότι η εκκλησία δεν είχε συνειδητοποιήσει πλήρως τον αντίκτυπο των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στα θύματα.

Αντιδρώντας, η επισκοπή του Όλμπανι διαβεβαίωσε σε δελτίο Τύπου ότι «μπορεί να πει με απόλυτη πεποίθηση» ότι εξετάζει «σοβαρά όλες τις κατηγορίες για κακοποιήσεις και παραμένει δεσμευμένη να συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας με αμερόληπτο τρόπο».

Για χρόνια, η αμερικανική ρωμαιοκαθολική εκκλησία σείεται από αποκαλύψεις και καταγγελίες για εγκλήματα σεξουαλικής φύσης από ιερείς. Τον Δεκέμβριο του 2019, ο πάπας ανακοίνωνε πως αποδέχθηκε την παραίτηση του Ρίτσαρντ Μαλόουν, επισκόπου του Μπάφαλο (πολιτεία της Νέας Υόρκης), που αντιμετώπιζε κατηγορίες για τον πώς χειρίστηκε τεράστιο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερωμένους.