Αποφυλακίστηκε η γυναίκα που μαχαίρωσε 19 φορές συμμαθήτριά της για να «ευχαριστήσει» τον Slender Man – Ποιος είναι ο φανταστικός χαρακτήρας τρόμου

Μια γυναίκα από το Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, η οποία σε ηλικία 12 ετών διέπραξε μια αποτρόπαια επίθεση με μαχαίρι εναντίον της συμμαθήτριάς της, σχεδόν σκοτώνοντάς την, με σκοπό να «ευχαριστήσει» -όπως είχε δηλώσει- τον διάσημο διαδικτυακό χαρακτήρα τρόμου Slender Man, πρόκειται να αποφυλακιστεί από το ψυχιατρικό ίδρυμα όπου παρέμεινε για επτά χρόνια.

Η απόφαση για την αποφυλάκισή της ελήφθη έπειτα από τις καταθέσεις ειδικών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τη σημαντική πρόοδό της στη θεραπεία της ψυχικής της ασθένειας, ενώ ο δικαστής έκρινε ότι δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Η υποβολή του αιτήματος αποφυλάκισης

Η Μόργκαν Γκέιζερ, η οποία βρίσκεται στο ψυχιατρικό ίδρυμα Winnebago Mental Health Institute για σχεδόν επτά χρόνια, έχει υποβάλει τέσσερα αιτήματα αποφυλάκισης από τον Ιούνιο του 2022.

Η πρώτη της αίτηση αποσύρθηκε, ενώ η δεύτερη απορρίφθηκε τον Απρίλιο του 2023, με τον δικαστή Μάικλ Μπόρεν να εκτιμά ότι η Γκέιζερ εξακολουθούσε να αποτελεί απειλή για την κοινωνία.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ακρόασης τον Οκτώβριο, ο Μπόρεν αποφάσισε να εγκρίνει την αποφυλάκιση της, αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο στην ανάρρωσή της και την ετοιμότητά της να επανενταχθεί στην κοινωνία.

Η υπόθεση του μαχαιρώματος

Η Γκέιζερ και η Ανίσα Βάιερ ήταν 12 ετών όταν το 2014, παρακίνησαν τη συμμαθήτριά τους Πέιτον Λούτνερ να τις ακολουθήσει σε ένα πάρκο, αφού είχαν περάσει τη νύχτα μαζί.

Η Γκέιζερ μαχαίρωσε την Λούτνερ 19 φορές, ενώ η Βάιερ την ενθάρρυνε. Η Λούτνερ κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση.

Οι δύο έφηβες ανέφεραν αργότερα στους ερευνητές ότι η επίθεση έγινε για να κερδίσουν το «δικαίωμα» να γίνουν «υπηρέτριες» του Slender Man, επειδή θεωρούσαν ότι θα πλήξει τις οικογένειές τους εάν δεν εκτελούσαν την εντολή του.

Ποιος είναι ο Slender Man

Ο Slender Man είναι ένας υπερφυσικός χαρακτήρας που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2009 από τον Έρικ Κνούντσεν, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Victor Surge», στο διαδικτυακό φόρουμ «Something Awful».

Ο χαρακτήρας απεικονίζεται συνήθως ως ψηλό, λεπτό ανθρωποειδές πλάσμα χωρίς χαρακτηριστικά προσώπου και κεφαλή, ντυμένο με ένα μαύρο κοστούμι.

Με την πάροδο των ετών, ο Slender Man έγινε ένα σύμβολο στον κόσμο του τρόμου και της διαδικτυακής ποπ κουλτούρας, αποκτώντας τη φήμη ενός μυστηριώδους και επικίνδυνου πλάσματος που μπορεί να ελέγξει το μυαλό των ανθρώπων.

Η δημοτικότητα του Slender Man έχει εμπνεύσει διάφορα πρότζεκτ, όπως βιντεοπαιχνίδια (Slender: The Eight Pages και Slender: The Arrival), το χαρακτήρα Enderman στο «Minecraft», καθώς και τη σειρά στο YouTube «Marble Hornets».

Η επιρροή του χαρακτήρα έχει επεκταθεί σε αποκριάτικες στολές, ντοκιμαντέρ, ακόμα και σε κινηματογραφικές μεταφορές, όπως η ταινία του 2018 που βασίζεται στην υπόθεση της επίθεσης.

Ψυχιατρική αξιολόγηση

Τρεις ψυχολόγοι που εργάζονται με την Μόργκαν Γκέιζερ από την ημέρα της εισαγωγής της στο ψυχιατρικό ίδρυμα κατέθεσαν στην ακρόαση της Πέμπτης, ότι η Γκέιζερ έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο το τελευταίο εξάμηνο.

Η δρ. Μπρουκ Λούντμποχμ ανέφερε ότι η Γκέιζερ έχει σταματήσει τα αντιψυχωτικά φάρμακα από το 2023 και δεν έχει εμφανίσει κανένα σύμπτωμα από τότε. Η δρ. Ντέμπορα Κόλινς σημείωσε ότι παρά τον κίνδυνο να διαπράξει ξανά αδίκημα, η Γκέιζερ έχει βελτιώσει τον συναισθηματικό της έλεγχο και έχει μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις.

Η Γκέιζερ φέρεται να δήλωσε ότι μετανιώνει βαθιά για ό,τι συνέβη και ότι δεν μπορεί να συγχωρήσει τον εαυτό της για την επίθεση.

Ο Τεντ Στσουπακιέβιτς, βοηθός εισαγγελέα της κομητείας Waukesha, δήλωσε ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί την Γκέιζερ, καθώς υποστήριξε σε προηγούμενες αξιολογήσεις της ότι οι παραισθήσεις της σχετικά με τον Slender Man ήταν υποκριτικές και ότι η επίθεση ήταν ένας τρόπος να ξεφύγει από τον κακοποιητικό πατέρα της.

Παρά τη διαφωνία αυτή, ο δικαστής Μπόρεν αποδέχτηκε την πρόοδο της Γκέιζερ και εξέδωσε την απόφαση αποφυλάκισης.