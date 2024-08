Από υπερβολική ζέστη πέθανε κοριτσάκι επειδή ο πατέρας του ήθελε να παίξει Playstation – Κλείδωνε τα παιδιά του στο αμάξι – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Τους 43 βαθμούς Κλεσίου άγγιζε η θερμοκρασία μέσα στο αμάξι, όπου βρέθηκε νεκρή η μόλις δύο ετών Πάρκερ Σολτς στην Αριζόνα των ΗΠΑ.

Αυτό αποκάλυψε ο ιατροδικαστής στη δίκη του πατέρα της, Κρίστοφερ Σολτς, που κατηγορείται για φόνο δευτέρου βαθμού και κακοποίηση παιδιών, γιατί σύμφωνα με το κατηγορητήριο άφησε την δίχρονη κόρη του κλειδωμένη στο οικογενειακό αμάξι, προκειμένου να παίξει… PlayStation.

Ήταν 9 Ιουλίου, όταν η αστυνομία της πόλης Μαράνα στην Αριζόνα έλαβε κλήση για ένα μικρό παιδί που είχε χάσει τις αισθήσεις του, μέσα σε ένα παρκαρισμένο SUV. Ο πατέρας είπε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο ότι είχε αφήσει το παιδί στο αμάξι, όμως η μηχανή ήταν αναμμένη για να δουλεύει το αιρκοντίσιον και ότι έλειψε μόνο για μια ώρα. Αρχικά, οι αστυνομικοί κατέγραψαν το περιστατικό ως «ατύχημα».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

TUCSON ( @KVOA ): The medical examiner and toxicology report for Parker Scholtes, a 2-year-old killed in a hot car, have been released. She died after being left in a hot car for several hours in Marana. Her father is charged with 2nd degree murder and is out on bail. pic.twitter.com/jYuwQILidM

Η συνέχεια, όμως, ήταν διαφορετική με τις κάμερες ασφαλείας να δείχνουν ότι ο πατέρας κλείδωσε το παιδί μέσα στο αμάξι για περισσότερο από τρεις ώρες, εν μέσω καύσωνα, ενώ ο ίδιο έπαιζε video games μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Το παιδί διακομίστηκε στο τοπικό νοσοκομείο, όπου εργαζόταν η μητέρα του ως γιατρός και απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ανατριχιαστικά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι γονείς της αδικοχαμένης Πάρκερ, μετά το συμβάν, από τα οποία αποκαλύφθηκε ότι ο Σολτς συνήθιζε να κλειδώνει στο αμάξι και τα άλλ δύο κορίτσια της οικογένειας για ώρες.

NEW: Arizona father is charged with murder after leaving his two-year-old daughter in a car for three hours in 109F heat

Parker Scholtes was found unresponsive in her dad’s car outside their home in Marana, north of Tucson, Arizona

Her father, Chris Scholtes, 37, told police he… pic.twitter.com/vBDZBV9end

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) July 12, 2024