Αναδύθηκε το νεότερο νησί του κόσμου – Γιατί η περιοχή είναι ιστορική

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) δήλωσε στο CNN ότι το νησί στο οποίο ακόμα δεν έχει δοθεί όνομα σχηματίστηκε από υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη. Η ανάδυση του από τον ωκεανό καταγράφηκε σε φωτογραφίες που τράβηξε η Ναυτική Δύναμη Αυτοάμυνας της χώρας την 1η Νοεμβρίου.

Οι φωτογραφίες δείχνουν μια μικρή έκρηξη να στέλνει ένα σκούρο σύννεφο στάχτης πάνω από το μικροσκοπικό νησί, το οποίο αποτελεί πλέον μέρος της αλυσίδας νησιών Ogasawara.

Η JMA καταγράφει ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή από πέρυσι, αλλά το Ινστιτούτο Σεισμολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου του Τόκιο επιβεβαίωσε ότι η έκρηξη που σχημάτισε το νησί έλαβε χώρα στις 30 Οκτωβρίου.

