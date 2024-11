Άμστερνταμ: Πανικός επικράτησε στο μετρό – Μουσουλμάνα χορεύει κρατώντας τεράστιο μαχαίρι – Βίντεο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο μετρό του Άμστερνταμ, όταν γυναίκα μουσουλμανικής καταγωγής επιβιβάστηκε με ένα μεγάλο μαχαίρι στα χέρια της, δημιουργώντας φόβο στους επιβάτες.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα «Χ», διακρίνεται η γυναίκα να χορεύει εντός του βαγονιού, κρατώντας το μαχαίρι και πλησιάζοντας με απειλητικές κινήσεις προς τους παρευρισκόμενους. Οι επιβάτες, έντονα ανήσυχοι και τρομοκρατημένοι, απομακρύνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, προσπαθώντας να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τη γυναίκα.

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, με πολλούς να ζητούν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Muslim woman with a knife causes panic on Amsterdam subway. We don’t have to get used to this. pic.twitter.com/BXNe5igmbT

