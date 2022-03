Αμερικανός ΥΠΕΞ: Δεν βλέπω σημάδια «πραγματικής σοβαρότητας» από τη Ρωσία

Μετά την ανακοίνωση της προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αμφιβάλλουν ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει με «πραγματική σοβαρότητα» τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Άντονι Μπλίνκεν.

«Δεν έχω δει τίποτα που να υποδηλώνει ότι υπάρχει μια αληθινή κίνηση, επειδή δεν έχουμε δει σημάδια πραγματικής σοβαρότητας από τη Ρωσία», τόνισε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στο Μαρόκο.

Πρόσθεσε ότι η Μόσχα πρέπει να τερματίσει τώρα τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και να αποσύρει τις δυνάμεις της.

⚡️Blinken: No signs that Russia is serious about peace talks with Ukraine.

“There is what Russia says, and there is what Russia does. We’re focused on the latter,” U.S. Secretary of State Antony Blinken said at a press conference, as quoted by CNN.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 29, 2022