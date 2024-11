Αμερικανικές εκλογές 2024: Συγχαρητήρια στον Τραμπ από τον Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο X, αφού ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος δήλωσε ότι είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

«Συγχαρητήρια, πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Μακρόν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας «έτοιμος να συνεργαστεί» μαζί του «όπως το κάναμε τα τέσσερα χρόνια» της πρώτης θητείας του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία.

«Με τα πιστεύω σας και με τα δικά μου. Με σεβασμό και φιλοδοξία. Για περισσότερη ειρήνη και ευημερία», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος στο μήνυμά του στο X.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε εξάλλου σήμερα ότι είχε συνομιλίες με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς σχετικά με τη συνεργασία τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ευρώπης.

Ο Μακρόν ήταν ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικής χώρας που συνεχάρη τον Τραμπ, λίγο μετά την ανακοίνωση της νίκης του από τον ίδιο.

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024