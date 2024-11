Αμερικανικές Εκλογές 2024: Μεγάλες οι ουρές μεγάλη και η πείνα – Το έριξαν στις… πίτσες οι ψηφοφόροι – ΦΩΤΟ

Μεγάλη η αναμονή για τους πολίτες σε όλες τις ΗΠΑ προκειμένου να ψηφίσουν στις Αμερικανικές Εκλογές 2024.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ουρές είναι πολύ μεγάλες με τους ψηφοφόρους να αποφασίζουν να… χορτάσουν την πείνα τους με μερικές εύκολες γαστριμαργικές επιλογές, όπως είναι η πίτσα.

Έτσι και στο Burlington Twp. του New Jersey οι πολίτες σε συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο έστησαν τραπεζάκι και δεν δίστασαν να… κεραστούν με πίτσες για να περάσει η μέρα τους και πιο ευχάριστα.

Long lines to vote in Burlington Twp. Voters say they waited 3 hrs. Some people even ordered a pizza. pic.twitter.com/jwe9APR6BC

— Briana Vannozzi (@BriVannozziNJ) November 5, 2024