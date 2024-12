American Airlines: Καθηλωμένες όλες οι πτήσεις της λόγω «τεχνικού προβλήματος»

Η American Airlines προχώρησε σε αναστολή όλων των πτήσεων στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση σε χιλιάδες επιβάτες που επρόκειτο να πετάξουν για την παραμονή των Χριστουγέννων.

«Δεν έχει δοθεί ένα εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα, αλλά προσπαθούν να το επιδιορθώσουν στο συντομότερο δυνατό χρόνο», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο X, απαντώντας σε ερώτηση επιβάτη.

Οι μετοχές του αερομεταφορέα σημείωσαν πτώση 3,8%.

BREAKING: American Airlines has grounded all flights due to a technical issue. The FAA has issued a nationwide ground stop at the start of Christmas Eve

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 24, 2024