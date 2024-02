Αλεξέι Ναβάλνι: Τα δύο σενάρια για τα αίτια θανάτου – Μπορεί να συνδέεται με τη δηλητηρίαση του 2020;

Την ώρα που συνεχίζεται το θρίλερ με τη σορό του Αλεξέι Ναβάλνι για το πού βρίσκεται και ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται διαδηλώσεις στη μνήμη του όχι μόνο στην Ρωσία αλλά και σε άλλες χώρες, «φουντώνουν» τα σενάρια για τον θάνατο του πιο σφοδρού επικριτή του Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ένα από τα σενάρια θέλει τον Ναβάλνι να έχει δολοφονηθεί μέσα στη σκληρή φυλακή της Σιβηρίας, «Polar Wolf». Φυσικά ως ηθικό αυτουργό «δείχνουν» τον Ρώσο Πρόεδρο, όμως, αποδείξεις για αυτές τις κατηγορίες δεν υπάρχουν.

Το δεύτερο σενάριο θέλει τον θάνατο του 47χρονου Ναβάλνι να σχετίζεται με την προηγούμενη δηλητηρίασή του πριν από τέσσερα χρόνια.

Την άποψη αυτή ενστερνίζεται και ο αναισθησιολόγος του Ναβάλνι, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους γιατρούς που τον περιέθαλψαν τον Αύγουστο του 2020 όταν τον δηλητηρίασαν με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ.

The colony named a new cause of Navalny’s death: the politician’s doctor hints at Novichok poisoning —#war #UkraineWar https://t.co/zogT5Y1c69

— News Ukraine (@KabalexChild) February 17, 2024