Αλ Κάιντα: Φήμες ότι είναι ζωντανός ο αρχηγός της – Το βίντεο που πυροδότησε τα σενάρια

Έντονες είναι οι φήμες ότι ο αρχηγός της Αλ Κάιντα, ο Νο 2 της οργάνωσης που ανέλαβε την ηγεσία μετά τον θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο Αϊμάν Αλ Ζαουάχρι είναι ζωντανός.

Οι θεωρίες και τα σενάρια ξεκίνησαν την ημέρα της 20ής επετείου από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ, καθώς η Αλ Κάιντα έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου εμφανιζόταν ο Αλ Ζαουάχρι, ο οποίος ωστόσο θεωρείτο ότι σκοτώθηκε σε επιδρομή το 2020, σύμφωνα με το SITE Intelligence Group, την αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση, που παρακολουθεί τις διαδικτυακές δραστηριότητες των ισλαμιστικών τζιχαντιστικών οργανώσεων.

17) Amid rumors of his death, al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri shown in new 60-minute video, this time offering some evidence that he is not dead–particularly, reference to events after December, when rumors of death surfaced. (A speech from March offered no such proof) pic.twitter.com/IXpz6wIZvh

— Rita Katz (@Rita_Katz) September 11, 2021