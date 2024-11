Air France: Αναστέλλει προληπτικά τις πτήσεις πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα – «Προτεραιότητα η ασφάλεια πελατών και πληρωμάτων»

Η Air France ανέστειλε προληπτικά «μέχρι νεοτέρας» την Κυριακή (3/11) κάθε υπέρπτηση στη ζώνη της Ερυθράς Θάλασσας, αφού πλήρωμα ανέφερε πως παρατήρησε «φωτεινό αντικείμενο» πάνω από το Σουδάν, γνωστοποίησε ο γαλλικός αερομεταφορέας.

«Η Air France επιβεβαιώνει ότι προληπτικά, η εταιρεία αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεοτέρας εντολής τις υπερπτήσεις στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας», σύμφωνα με ανακοίνωσή της που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η απόφαση ακολουθεί την παρατήρηση από πλήρωμα φωτεινού αντικειμένου σε μεγάλο ύψος στην ζώνη του Σουδάν», πρόσθεσε.

Η Air France διευκρίνισε πως η πορεία που ακολούθησαν ορισμένα αεροσκάφη της τροποποιήθηκε και κάποια έκαναν αναστροφή κι επέστρεψα στα αεροδρόμια από όπου είχαν αναχωρήσει.

With Air France now avoiding the southern Red Sea, flights are now routing north over the ocean, then west through Oman and Saudi Arabia. https://t.co/xUzDdumV5z

This comes after an Air France crew spotted a “luminous object” off the coast of Sudan. pic.twitter.com/PnfwLKHpTb

— Flightradar24 (@flightradar24) November 3, 2024