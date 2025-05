Αίγυπτος: Μακροοικονομική βοήθεια 4 δισ. δολαρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει μακροοικονομική βοήθεια 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αίγυπτο κατόπιν συμφωνίας γι’ αυτό ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανακοίνωσε το ευρωπαϊκό συμβούλιο τη Δευτέρα (19/5).

Η μακροοικονομική βοήθεια αυτή, υπό μορφή δανείων, θα επιτρέψει στην Αίγυπτο, σε συνδυασμό με πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), να καλύψει μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών της, διευκρίνισε το ευρωπαϊκό συμβούλιο στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

We’ve reached a provisional agreement with @Europarl_EN about providing 🇪🇬 with macro-financial assistance of €4 billion in loans.

Together with @IMF programme, the EU MFA would help Egypt cover part of its external financing gap. pic.twitter.com/7h75t6QPns

— Polish presidency of the Council of the EU (@POLAND25EU) May 19, 2025