Ουκρανία: Αυξάνεται η αγωνία για ρωσική εισβολή – Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στην ανατολική Ουκρανία

Έντονη είναι η ανησυχία για μια ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων και των αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Μόσχα, να συνεχίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες των δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκονται επί τόπου, σε εξέλιξη είναι βομβαρδισμός κοντά στη Στανίτσια Λουχάνσκα, πόλη της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων. Ο ήχος των βομβαρδισμών ακούγεται στην πόλη αυτή, η οποία επλήγη και χθες από βομβαρδισμό που προκάλεσε ζημιές σε νηπιαγωγείο.

Η κλιμάκωση της κατάστασης στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας αποτελεί μία επιπλέον πηγή έντασης στην κρίση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, που απειλεί να εξελιχθεί σε ανοικτή σύρραξη εδώ και εβδομάδες, την ώρα που περίπου 150.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στα ουκρανικά σύνορα.

Το Κίεβο και οι αντάρτες αλληλοκατηγορήθηκαν για την κλιμάκωση της έντασης, την αύξηση των πληγμάτων με πυροβόλα και ολμοβόλα, ενώ Αμερικανοί και Βρετανοί κατηγόρησαν χθες τη Μόσχα ότι αναζητεί πρόσχημα για να επιτεθεί και ότι η σύγκρουση ανάμεσα στην Ουκρανία και τις δυνάμεις των φιλορώσων αυτονομιστών μπορούν να προμηθεύσουν στο Κρεμλίνο το πρόσχημα που αναζητεί.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε το ξημέρωμα πως φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία κατηγόρησαν τις ουκρανικές κυβερνητικές δυνάμεις πως βομβάρδισαν σήμερα χωριό με πυροβολικό. Η αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ ανακοίνωσε ότι τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν συνολικά 29 παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από μονάδες του ουκρανικού στρατού, μετέδωσε εξάλλου το TASS.

#BREAKING : #Russian Army is now heavily shelling Stanitsya Luhanska in #Donbass in-order to force its civilian residents leave prior a possible incoming offensive against the #Ukraine Army. #UkrainianArmy is now retaliating by shelling #RussianArmy positions in #Donetsk . pic.twitter.com/184tYtClhy

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέβασε στο twitter έναν χάρτη μιας πιθανής ρωσικής “εισβολής” στην Ουκρανία. Τα κόκκινα βέλη δείχνουν σημεία στην επικράτεια της χώρας και τις πιθανές διαδρομές κατά μήκος των οποίων μπορεί να εκτυλιχθεί η υποτιθέμενη επίθεση.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.

Below demonstrates President Putin’s possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022