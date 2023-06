Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσουν οι διακοπές σου – Έγινε εκατομμυριούχος στο αεροδρόμιο

Με τον καλύτερο τρόπο τελείωσαν οι διακοπές για έναν ταξιδιώτη στο Λας Βέγκας. Ήταν τόσο τυχερός που κατάφερε να κερδίσει περισσότερα από 1,3 εκατ. δολάρια σε έναν κουλοχέρη στο αεροδρόμιο του Λας Βέγκας, την Τρίτη.

Ο υπερτυχερός ταξιδιώτης, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, έπαιζε στο μηχάνημα Wheel of Fortune Triple Double Emeralds μέσα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Harry Reid και ξαφνικά η ζωή του άλλαξε. Πέτυχε το τζάκποτ, επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι του αεροδρομίου.

Ο νικητής κέρδισε ένα συνολικό έπαθλο 1.330.133 δολαρίων, σύμφωνα με ένα βίντεο του μηχανήματος που αναβοσβήνει στην πύλη 1 του αεροδρομίου.

Αυτός είναι ένας τρόπος για να ολοκληρώσετε τις διακοπές σας – ως εκατομμυριούχος!» ανέφερε στο Twitter ο λογαριασμός του Διεθνούς Αεροδρομίου Χάρι Ριντ στο Twitter.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρι Ριντ διαθέτει περισσότερους από 1.400 κουλοχέρηδες για τους επισκέπτες του Λας Βέγκας, ως μια… τελευταία ευκαιρία για τους επισκέπτες της πόλης που ονειρεύονται να κερδίσουν πολλά χρήματα στα τυχερά παιχνίδια.

‼️CONFIRMED‼️🎉🎰

One lucky player cashed in BIG at LAS — winning $1.3 million dollars playing Wheel of Fortune Triple Double Emeralds in the Terminal 1 Esplanade. 🤑

That’s one way to end a vacation — as a MILLIONAIRE! 💰

Video credit: @dereknicoletto https://t.co/4tLhTQUF3B

— Harry Reid International Airport (@LASairport) June 28, 2023